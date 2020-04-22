Этот контент был опубликован 22 апреля 2020 г. 13:49

Лондон. 22 апреля. ИНТЕРФАКС - Цены на нефть эталонных марок меняются разнонаправленно в ходе торгов в среду, при этом Brent отыграла падение, наблюдавшееся ранее в ходе торгов.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:27 МСК составляет $19,48 за баррель, что на $0,13 (0,78%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. В ходе торгов его цена опускалась до $15,96 за баррель, минимума с июня 1999 года, пишет Trading Economics.

Фьючерс на WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,29 (2,51%) - до $11,28 за баррель.

ОПЕК на своей странице в Twitter сообщил, что несколько министров стран ОПЕК+ во вторник провели неофициальную видеоконференцию для обсуждения "нынешней драматической ситуации на рынке нефти".

При этом, как сообщают арабские СМИ, Саудовская Аравия, Кувейт, ОАЭ не участвовали в неофициальной видеоконференции во вторник для обсуждения ситуации на рынке нефти.

По информации СМИ, участники совещания обсудили вопрос о немедленном сокращении добычи нефти, не дожидаясь 1 мая. О конкретных договорённостях не сообщается.

Лидеры ОПЕК+ действуют "в кризисном режиме", отмечает главный аналитик по сырьевым рынкам RBC Capital Markets Хелима Крофт, которую цитирует MarketWatch. Однако их возможности ограничены, учитывая согласованное 12 апреля сокращение добычи на 9,7 млн б/с.

В то же время, Саудовская Аравия, которую американские законодатели обвиняют в развязывании ценовой войны, испытывает давление, вынуждающее ее сократить добычу на еще больший объем, чем изначально планировалось, отмечает аналитик.

"Помимо сильного сигнала рынку, что Саудовская Аравия готова пойти на все, бОльшее сокращение добычи может позволить стране избежать ответных мер со стороны Вашингтона", - считает Крофт.

В среду трейдеры ожидают публикации данных об изменении запасов нефти, бензина и дистиллятов в США на прошлой неделе. Согласно данным Американского института нефти (API), опубликованным во вторник, запасы нефти в США на неделе, завершившейся 17 апреля, выросли на 13,2 млн баррелей. Запасы бензина увеличились на 3,4 млн баррелей, а дистиллятов - на 7,6 млн баррелей.

Аналитики S&P Global Platts, в свою очередь, ожидают увеличения запасов нефти на 12,9 млн баррелей по итогам прошлой недели. По их прогнозу, запасы бензина выросли на 5,7 млн баррелей, дистиллятов - на 3,7 млн баррелей.

Служба энергетической информации

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