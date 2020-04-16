Этот контент был опубликован 16 апреля 2020 г. 17:48

Нью-Йорк. 16 апреля. ИНТЕРФАКС - Нефть Brent перешла к снижению на торгах в четверг, WTI остается в плюсе после публикации отчета ОПЕК.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:25 мск в четверг составила $27,44 за баррель, что на $0,25 (0,9%) ниже уровня предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на май на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,21 (1,06%) - до $20,08 за баррель.

Согласно прогнозу ОПЕК, глобальный спрос на нефть в 2020 году снизится на 6,8 млн баррелей в сутки, до 92,82 млн б/с. Наибольшее падение из-за пандемии COVID-19 ожидается во втором квартале.

Цены на нефть остаются около минимальных уровней за 18 лет, достигнутых в конце марта, несмотря на соглашение о рекордном сокращении добычи, заключенное в минувшее воскресенье государствами ОПЕК+.

По оценкам ОПЕК, меры, принимаемые властями стран по всему миру с целью сдерживания распространения коронавируса, охватывают 40% населения. Ограничения на передвижение людей и минимизация туризма внесут свой вклад в "тяжелую рецессию", отмечают в ОПЕК, прогнозируя снижение мирового ВВП на 1,5% в 2020 году.

Днем ранее Международное энергетическое агентство (МЭА) обнародовало прогноз, согласно которому мировой спрос на нефть сократится на рекордные 9,3 млн б/с в 2020 году. В апреле, по оценкам МЭА, глобальный спрос на нефть будет на 29 млн б/с меньше, чем годом ранее, а во втором квартале - на 23,1 млн б/с ниже год к году.

МЭА также ожидает, что в мае закончатся свободные мощности нефтехранилищ.

пк фф ав*

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