Этот контент был опубликован 17 апреля 2020 г. 17:52

Лондон. 17 апреля. ИНТЕРФАКС - Цены на нефть эталонных марок не демонстрируют единой динамики в ходе торгов в пятницу. WTI продолжает сильно дешеветь на опасениях быстрого заполнения нефтехранилищ в США.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:33 мск составляет $28,17 за баррель, что на $0,35 (1,26%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерс на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $1,66 (8,35%) - до $18,21 за баррель. Ранее в ходе торгов цена контракта опускалась до минимальных с ноября 2001 года $17,65 за баррель, пишет Trading Economics.

Ближайший контракт WTI торгуется с большой скидкой к более поздним контрактам в связи с опасениями, что мощности хранения вскоре будут исчерпаны, пишет MarketWatch. Как отмечает Bloomberg, это объясняет разрыв динамики Brent и WTI.

Июльский контракт WTI торгуется примерно на $12 за баррель дороже майского, отметил главный аналитик по сырьевым рынкам Schneider Electric Робби Фрейзер, которого цитирует MarketWatch.

"Такое крутое контанго свидетельствует о сильной напряженности на физическом рынке, поскольку нефтехранилища в США заполняются с рекордной скоростью", - отметил он.

Как сообщает The Wall Street Journal, направляющиеся в сторону побережья Мексиканского залива танкеры с саудовской нефтью могут еще сильнее усугубить ситуацию с рекордным избытком предложения на рынке США.

Саудовская нефть в объеме, примерно в семь раз превышающем тот, что регион обычно получал от страны в тот же месяц в прошлом году, быстро заполнит места в нефтехранилищах, что окажет давление на уже низкие цены в ключевых регионах, где добывается сланцевая нефть, и заставит производителей приостановить добычу.

Помимо этого, трейдеры оценивают статданные из Китая. Китайский ВВП рухнул в первом квартале 2020 года на 6,8% в годовом выражении - это первое снижение экономики КНР с начала публикации квартальных данных о ВВП Государственным статистическим управлением (ГСУ) в 1992 году.

Тем временем нефтяная госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco начнёт поставлять свои клиентам с 1 мая 8,5 млн баррелей в сутки, говорится в сообщении компании, размещенном на сайте Саудовской фондовой биржи (Taduwul).

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что влияние нефтяной сделки ОПЕК+ на уровень цен на этот вид сырья станет заметным через некоторое время, когда начнется ее технологическая реализация.

Страны ОПЕК+ на заседании в минувшее воскресенье договорились снизить нефтедобычу и призвать основных производителей, не входящих в альянс, обеспечить соразмерный и своевременный вклад в усилия, нацеленные на стабилизацию нефтяного рынка. Так, в мае-июне снижение нефтедобычи странами ОПЕК+ составит 9,7 млн б/с (на 23%), с июля до конца 2020 года - 7,7 млн б/с (на 18%), далее, до мая 2022 года - 5,7 млн б/с (на 14%).

мй фф ав*

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