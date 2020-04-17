Лондон. 17 апреля. ИНТЕРФАКС - Цены на нефть эталонных марок не демонстрируют единой динамики в ходе торгов в пятницу.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:29 МСК составляет $28,4 за баррель, что на $0,58 (2,08%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерс на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $1,52 (7,65%) - до $18,35 за баррель. Ранее в ходе торгов контракт терял в цене более 8% и торговался чуть выше $18 за баррель.

Китайский ВВП рухнул в первом квартале 2020 года на 6,8% в годовом выражении - это первое снижение экономики КНР с начала публикации квартальных данных о ВВП Государственным статистическим управлением (ГСУ) в 1992 году.

Однако аналитики S&P Global Platts отмечают, что тренды в сырьевых отраслях свидетельствуют о медленном, но уверенном возвращении Китая к прежним показателям. Эксперты, в частности, прогнозируют, что нефтепереработка в стране в апреле вырастет до 12,5 млн б/с, что составляет 90% от январского уровня. В феврале показатель упал до 3,3 млн б/с.

По данным осведомленного источника S&P Global Platts, продажи дизельного топлива и бензина к 10 апреля восстановились на 90% по сравнению с уровнем, зафиксированным до вспышки коронавируса, после падения вдвое в феврале. Аналитики ожидают, что потребление полностью восстановится к концу апреля, поскольку жители страны будут предпочитать ездить на автомобилях, а не на общественном транспорте, чтобы избежать заражения.

В то же время, эксперты ожидают сохранения потребления авиатоплива на низком уровне из-за ограничений на авиаперевозки. По данным VeriFlight, количество ежедневных внутренних и международных рейсов в Китае в апреле остается примерно на том же уровне, что и в феврале, когда их число упало примерно в три раза по сравнению с предыдущим месяцем.

Тем временем нефтяная госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco начнёт поставлять свои клиентам с 1 мая 8,5 млн баррелей в сутки, говорится в сообщении компании, размещенном на сайте Саудовской фондовой биржи (Taduwul).

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что влияние нефтяной сделки ОПЕК+ на уровень цен на этот вид сырья станет заметным через некоторое время, когда начнется ее технологическая реализация.

Страны ОПЕК+ на заседании в минувшее воскресенье договорились снизить нефтедобычу и призвать основных производителей, не входящих в альянс, обеспечить соразмерный и своевременный вклад в усилия, нацеленные на стабилизацию нефтяного рынка. Так, в мае-июне снижение нефтедобычи странами ОПЕК+ составит 9,7 млн б/с (на 23%), с июля до конца 2020 года - 7,7 млн б/с (на 18%), далее, до мая 2022 года - 5,7 млн б/с (на 14%).

Служба энергетической информации

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