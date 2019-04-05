Токио. 5 апреля. ИНТЕРФАКС - Цены на нефть эталонных марок меняются слабо и разнонаправленно в ходе азиатских торгов в пятницу и завершают ростом пятую неделю подряд на сигналах сокращения добычи в ОПЕК и оптимизме по поводу американо-китайских переговоров.
Июньские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:21 мск подешевели на $0,12 (0,17%) - до $69,28 за баррель. На торгах в четверг их цена увеличилась на $0,09 (0,13%) и составляла на закрытие $69,40 за баррель.
Стоимость фьючерса на WTI на май на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,06 (0,10%) - до $62,16 за баррель. На предыдущих торгах WTI подешевела на $0,36 (0,58%), до $62,10 за баррель.
Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на опрос экспертов и данные по танкерным перевозкам нефти, добыча нефти в Венесуэле в марте сократилась до 890 тыс. баррелей в сутки с 1,23 млн б/с в январе. Причиной спада во многом стали отключения электроэнергии.
"Кризис в Венесуэле и вероятность новых американских санкций против Ирана подняли цены на нефть, - говорит аналитик Samsung Futures Ким Квангре. - Также позитивным фактором является вероятность заключения торгового соглашения (между США и КНР - ИФ)".
Как заявил накануне президент США Дональд Трамп, Вашингтон и Пекин рассчитывают завершить переговоры и заключить новое торговое соглашение в течение следующих четырех недель.
Изначально участники переговоров планировали финализировать сделку на этой неделе, в ходе визита в Вашингтон китайской делегации во главе с вице-премьером Китая Лю Хэ, и объявить о дате предстоящего саммита с председателем КНР Си Цзиньпином, проведя встречу лидеров до конца апреля. Однако ряд спорных вопросов в ходе переговоров не были сняты.
Служба энергетической информации
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