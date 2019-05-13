Токио. 13 мая. ИНТЕРФАКС - Цены на нефть эталонной марки Brent умеренно увеличиваются в ходе азиатских торгов в понедельник, инвесторы оценивают провал торговых переговоров США с Китаем и другие важные для рынка факторы.
Июльские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 МСК подорожали на $0,24 (0,34%) - до $70,86 за баррель. На торгах в прошлую пятницу их цена выросла на $0,23 (0,33%) и составляла на закрытие $70,62 за баррель.
Стоимость фьючерса на WTI на июнь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) понизилась к этому времени на $0,03 (0,05%) - до $61,63 за баррель. На предыдущих торгах WTI подешевела на $0,04 (0,06%), до $61,66 за баррель.
Основным негативным фактором для нефтяного рынка является ухудшение отношений между США и Китаем. Страны не сумели договориться по ключевым торговым вопросам, и Вашингтон объявил о повышении пошлин на импорт китайских товаров. В ответ Пекин пообещал принять ответные меры.
Экономический советник президента США Ларри Кадлоу заявил в воскресенье, что дальнейших переговоров между представителями США и Китая не запланировано, однако не исключил возможности встречи лидеров двух стран на полях саммита G20 в конце июня.
Нефть получила определенную поддержу от данных нефтесервисной компании Baker Hughes о том, что число действующих нефтяных буровых установок в Штатах на прошлой неделе сократилось на 2 единицы, до 805 единиц.
Кроме того, добыча на норвежском месторождении Oseberg Field Center приостановлена с прошлой среды из-за технических неполадок. На этом месторождении добывается порядка 6% всей норвежской нефти.
Служба энергетической информации
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