Этот контент был опубликован 3 сентября 2019 г. 8:03

Нью-Йорк. 3 сентября. ИНТЕРФАКС - Brent стабильна во вторник, WTI дешевеет.

Трейдеры продолжают оценивать динамику торговых отношений США и Китая, и неспособность двух стран согласовать график будущих переговоров усиливает пессимизм инвесторов в отношении спроса на нефть.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 МСК составляет $58,62 за баррель, что на $0,04 (0,07%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник цена этих контрактов составила $58,66 за баррель, опустившись на $0,59 (1%).

Фьючерс на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,26 (0,47%) - до $54,84 за баррель. В понедельник в США праздновался День труда, и биржа в Нью-Йорке работало только в электронном режиме. По итогам предыдущей основной сессии (30 августа) контракт упал в цене на $1,61 (2,84%), до $55,1 за баррель.

По данным Bloomberg, Вашингтон и Пекин пока так и не смогли согласовать условия возобновления переговоров. Источники агентства сообщают, что Штаты предлагали Китаю установить определенные параметры следующего раунда переговоров, однако это предложение осталось без ответа, в то время как представители КНР предлагали Вашингтону отказаться от введения новых пошлин, но не нашли поддержки.

Тем временем, опрос Bloomberg показал, что страны ОПЕК увеличили добычу нефти в августе впервые в этом году. Объем добычи, согласно консенсус-прогнозу аналитиков, вырос на 0,7% по сравнению с июлем.

"Усугубляющаяся торговая война США и Китая оказывает понижательное давление на стоимость нефти, - отмечает основатель Vanda Insights в Сингапуре Вандана Хари. - Вместе с данными об увеличении добычи ОПЕК - это "двойной удар" для рынка".

Служба энергетической информации

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