Этот контент был опубликован 5 ноября 2019 г. 6:40

Нью-Йорк. 5 ноября. ИНТЕРФАКС - Цены на нефть стабильны на торгах во вторник после скачка по итогам предыдущей сессии на позитивных сигналах относительно хода торговых переговоров США и Китая.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК составляет $62,16 за баррель, что на $0,03 (0,05%) выше уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник цена этих контрактов выросла на $0,44 (0,71%), до $62,13 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,02 (0,04%) - до $56,52 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт вырос в цене на $0,34 (0,6%), до $56,54 за баррель.

По данным СМИ, американские и китайские переговорщики рассматривают возможность взаимных уступок с целью подписания соглашения по первому этапу урегулирования торгового спора.

Источники газеты Financial Times сообщили, что Белый дом рассматривает возможность отмены пошлин на китайские товары на сумму в $112 млрд, включая одежду, бытовую технику, мониторы. Пошлины на эту группу товаров были установлены в США с 1 сентября в размере 15%. В обмен Вашингтон ожидает от Пекина дополнительных мер по защите интеллектуальной собственности, определение Китаем планов по закупке американской сельхозпродукции.

Тем временем агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на свои источники, что Китай оценивает потенциальные площадки для встречи председателя КНР Си Цзиньпина с президентом США Дональдом Трампом. В минувшее воскресенье министр торговли США Уилбур Росс, присутствовавший на ежегодном саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Бангкоке, заявил, что встреча Трампа и Си Цзиньпина для подписания соглашения может пройти на площадках в Айове, Гавайях и Аляске.

"Здоровая доза оптимизма в отношении ситуации в торговле" оказала поддержку нефтяному рынку, отмечает аналитик Axitrader Ltd. Стивен Иннес. Тем не менее, по словам эксперта, по-прежнему неясно, насколько существенным будет положительное влияние торгового перемирия США и Китая для мировой экономики, и это сдерживает подъем цен на нефть.

В центре внимания трейдеров также новости, касающиеся IPO саудовской государственной нефтегазовой компании Saudi Aramco. Ранее Саудовская Аравия официально объявила о том, что акции Saudi Aramco будут предложены на местной фондовой бирже - Tadawul. Официально даты road show и начала сбора заявок инвесторов пока не объявлены. Проспект IPO будет опубликован 9 ноября, сообщил в воскресенье CEO Saudi Aramco Амин Нассер.

Служба энергетической информации

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