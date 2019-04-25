Этот контент был опубликован 25 апреля 2019 г. 7:32

Нью-Йорк. 25 апреля. ИНТЕРФАКС - Brent стабильна в четверг, WTI слабо дешевеет после первого за четыре сессии снижения цены по итогам предыдущих торгов.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 мск составляет $74,61 за баррель, что на $0,04 (0,05%) выше уровня закрытия предыдущей сессии. В среду эти контракты выросли в цене на $0,06 (0,08%) - до $74,57 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,08 (0,12%) - до $65,81 за баррель. По итогам предыдущих торгов контракт снизился в цене на $0,41 (0,62%) - до $65,89 за баррель.

Снижению стоимости WTI в среду способствовали данные о более существенном, чем ожидалось, увеличении запасов нефти в США.

В то же время, опасения, связанные с ожидаемым сокращением поставок иранской нефти на мировой рынок, ограничили падение цен на нефть, пишет MarketWatch. В понедельник стало известно, что президент США Дональд Трамп не намерен продлевать исключение из нефтяных санкций против Ирана в отношении ряда стран. Срок действия исключений завершится 2 мая.

"Трейдеры продолжают ломать голову над тем, какими будут последствия ужесточения санкций в отношении Ирана, - отмечает аналитик Informa Economics Маршал Стивс. - При этом данные о запасах энергоносителей в США, по моему мнению, являются негативными: более существенное, чем ожидалось, увеличение запасов нефти при резком повышении импорта и росте добычи до нового рекорда".

Согласно данным Минэнерго США, товарные запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 5,48 млн баррелей. Эксперты в среднем ожидали роста запасов на 1 млн баррелей.

Запасы бензина в США упали за неделю на 2,13 млн баррелей при ожидавшемся сокращении на 1,1 млн баррелей, дистиллятов - снизились на 662 тыс. баррелей при ожидавшемся уменьшении на 1 млн баррелей. Сокращение запасов бензина в Штатах продолжается уже 10 недель подряд.

Объем нефтедобычи в США на прошлой неделе вырос на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с), достигнув очередного рекордного - 12,2 млн б/с. Импорт нефти из США подскочил на 1,16 млн б/с, до 7,15 млн б/с, экспорт вырос на 280 тыс. б/с, до 2,68 млн б/с.

пк ак де

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!