Этот контент был опубликован 12 сентября 2019 г. 13:12

Лондон. 12 сентября. ИНТЕРФАКС - "Жесткий" Brexit - без соглашения между Лондоном и Брюсселем - в случае реализации не станет нарушением Белфастского соглашения 1998 года по урегулированию в Северной Ирландии, сообщает в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на постановление североирландского суда.

Таким образом, заключает Bloomberg, это судебное решение стало победой для премьера Великобритании Бориса Джонсона, который неоднократно заверял общественность в намерении в любом случае вывести Великобританию из ЕС 31 октября этого года.

Теперь в пятницу дело должен заслушать апелляционный суд Белфаста, а затем, на следующей неделе, оно будет направлено в Верховный суд Великобритании.

Ранее Реймонд Маккорд, чей сын погиб в результате конфликта в Северной Ирландии, направил соответствующий иск в суд, утверждая, что "жесткий" Brexit нарушит условия соглашения 1998 года.

Bloomberg напоминает, что ключевым элементом соглашения являлось поддержание открытой границы между республикой Ирландия и Северной Ирландией.

Однако прозрачность границы оказалась под вопросом в связи с ситуацией вокруг Brexit. В результате Лондоном и Брюсселем был разработан "страховочный план" или "бэкстоп", направленный на то, чтобы сохранить прозрачность границы между республикой Ирландия и Северной Ирландией в случае, если ЕС и Великобритания не смогут сразу достигнуть соглашения по торговле. Этот план вызывает критику со стороны многих британских политиков, которые считают, что он ставит Великобританию в зависимость от ЕС.

В Брюсселе, в свою очередь, неоднократно заявляли, что не намерены заново обсуждать основную часть сделки: соглашение о выходе Великобритании из ЕС, в котором содержится спорный пункт о "страховочном плане".

1аю ар

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