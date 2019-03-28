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Лондон. 28 марта. ИНТЕРФАКС - Обсуждение ситуации с Brexit в очередной раз пройдет в британском парламенте в пятницу.

"Обсуждение предложения, касающегося выхода Великобритании из ЕС", - указано в расписании, опубликованном в четверг канцелярией палаты общин.

При этом лидер палаты общин Андреа Лидсом, выступая в парламенте, заявила, что любое предложение должно соответствовать правилу, определенным спикером парламента - оно не должно быть тем же самым, что выносилось на рассмотрение в прежние два раза.

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