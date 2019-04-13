Этот контент был опубликован 13 апреля 2019 г. 10:30

Берлин. 12 апреля. ИНТЕРФАКС - Выход Великобритании из ЕС теоретически может негативно сказаться на работе немецких специалистов по разведению собак, однако такой вариант все же маловероятен, заявил пресс-секретарь и эксперт Союза германского собаководства (Verband fur das Deutsche Hundewesen, VDH) Удо Коперник.

"Я не думаю, что после Brexit нельзя будет ездить друг к другу и общаться. Но если это произойдет, то это будет, конечно, иметь драматические последствия для немецких собаководов, потому что тут у нас разводят очень много британских пород", - сказал У.Коперник "Интерфаксу".

Однако он отметил, что британцы и в составе ЕС всегда "стояли особняком", это касается и собаководства. Он пояснил, что британский собаководческий клуб Kennel Club, например, не является участником FCI (фр. Federation Cynologique Internationale, Международная кинологическая федерация - ИФ).

При этом собеседник агентства считает, что собаки и собаководы в какой-то степени способствуют развитию межгосударственных отношений.

"Собака - это не только идеальный мостик для завязывания социальных контактов, это работает и через государственные границы", - сказал У.Коперник.

По его словам, у владельцев собак во всем мире очень много общего и "это создает основу для того, чтобы независимо от политически напряженностей между отдельными странами между собаководами был живой диалог".

Эксперт отметил, что "глобализация привела к тому, что в разных странах список пород стал более интернациональным".

VDH входит от Германии в международную организацию FCI (фр. Federation Cynologique Internationale, Международная кинологическая федерация).

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