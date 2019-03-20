Брюссель. 21 марта. ИНТЕРФАКС - Главы государств и правительств стран ЕС соберутся 21-22 марта на очередной Европейский совет, основная повестка которого начнется с выступления британского премьера Терезы Мэй о дальнейших планах Лондона относительно Brexit и с последующего обсуждения этого вопроса лидерами 27 остающихся в Евросоюзе стран.

Накануне этой встречи в специальном заявлении председатель Евросовета Дональд Туск сообщил, что получил письмо от Т.Мэй, "в котором она обращается к Европейскому совету с двумя просьбами: одобрить соглашение, называемое Страсбургским, между Соединенным Королевством и Европейской комиссией и продлить период применения статьи 50 (Договора о Евросоюзе - ИФ) до 30 июня 2019 года".

"В свете консультаций, которые я проводил в последние дни, я считаю, что будет возможно короткое продление, но оно будет зависеть от положительного голосования по соглашению о выходе в Палате общин. Вопрос о продолжительности такого продления остается открытым. Предложение премьер-министра Мэй до 30 июня, имеющее свои достоинства, создает ряд вопросов правового и политического характера. Лидеры обсудят это завтра", - заявил глава Евросовета в минувшую среду.

"Что касается утверждения Страсбургского соглашения (о юридически обязывающем инструменте по backstop - страховочному плану для границы между Ирландией и Северной Ирландией - ИФ), я считаю, что это возможно, и, на мой взгляд, не создает рисков. Особенно, если это поможет процессу ратификации в Соединенном Королевстве", - добавил Д.Туск.

Он продолжил: "В настоящее время я не предвижу чрезвычайного Европейского совета. Если лидеры одобрят мои рекомендации и если на следующей неделе в Палате общин пройдет положительное голосование, мы можем завершить и формализовать решение о продлении по письменной процедуре. Однако, если возникнет такая необходимость, я без колебаний приглашу членов Европейского совета на встречу в Брюссель на следующей неделе".

"И пусть надежда на окончательный успех может показаться хрупкой и даже иллюзорной, и усталость от Brexit становится все более заметной и оправданной, мы не можем отказаться от поиска - до самого последнего момента - положительного решения, разумеется, без пересмотра соглашения о выходе. Мы с терпением и доброй волей отреагировали на многочисленные повороты событий, и я верю, что и сейчас нам хватит такого же терпения и доброй воли в этот самый критический момент данного процесса", - резюмировал председатель Европейского совета.

В тот же день высокопоставленный европейский чиновник, который на условиях анонимности комментировал журналистам повестку саммита ЕС 21-22 марта, заявил: "И даже если ничего не будет решено с Brexit, этот Европейский совет все равно останется по-настоящему интересным". По его словам, "другие сюжеты в повестке дня важны и актуальны для Европы".

Функционер ЕС при этом назвал "темой номер один" повестки дня Европейского совета отношения с Китаем.

"Мы готовим саммит Европейский союз - Китай, который состоится в Брюсселе 9 апреля. Сегодня мы пребываем в самом разгаре дискуссии о совместной декларации. Речь идет об очень интересном документе, который показывает, что мы полностью готовы предложить Китаю условия чрезвычайно широкого сотрудничества в различных областях", - сказал собеседник СМИ.

По его словам, ЕС намерен в рамках двусторонних отношений заключить в 2020 году "очень амбициозное соглашение об инвестициях между Евросоюзом и Китаем". При этом он признал, что соответствующие переговоры пока продвигаются медленно, "но ответственные лица в европейских институтах полностью готовы принять прямое участие в этих переговорах, чтобы прийти надлежащим образом к заключению".

"Мы предлагаем Китаю до лета 2019 года достичь согласия по урегулированию ряда препятствий для торговли, чтобы можно было гарантировать недискриминационные подходы в торговой области", - продолжил европейский функционер.

Евросоюз, отметил он, готов идти и еще дальше, чтобы "рука об руку с Китаем спасти ВТО". Но ясно, что для этого нужно добиться углубленной реформы организации, добавил он, указав при этом на ряд нерешенных проблем между ЕС и Китаем в рамках ВТО.

Он пояснил, что совместная декларация должна будет отразить желание работать вместе по всем этим вопросам. "Наша совместная ответственность в том, чтобы защитить эту многостороннюю торговую систему, средоточием которой является ВТО", - сказал чиновник.

Евросоюз, отметил он, желает активнее работать с Китаем и в рамках формата G20 с целью "урегулировать проблему объемов производства в таких отраслях, как сталь и алюминий, и чтобы устранить в будущем проблемы перепроизводства в других секторах".

Функционер ЕС уточнил, что Евросоюз, кроме прочего, в отношениях с Китаем волнует проблема кибербезопасности и защиты интеллектуальной собственности.

Европейский чиновник подчеркнул, что дискуссия лидеров стран ЕС в четверг будет также хорошей возможностью "для совместных размышлений о том, как должен позиционировать себя Европейский союз по отношению к Китаю и США". Он считает, что комплекс вопросов, которые предстоит обсуждать с Китаем, "представляется насущным не только для Китая и Европейского союза, но также и для Соединенных Штатов".

В пятницу утром состоится заседание с руководителями Исландии, Лихтенштейна и Норвегии в связи с 25-й годовщиной Европейского экономического пространства.

Затем пройдет обсуждение экономического блока вопросов. В этой сессии примет участие председатель Европейского центрального банка Марио Драги. "Он по-прежнему достаточно пессимистичен в своих оценках. Я полагаю, что и на этот раз он может оказаться также достаточно мрачным", - отметил собеседник журналистов.

Что касается раздела борьбы против климатических изменений, источник признал, что мнения членов Евросовета расходятся относительно масштабов и темпов выполнения Парижского соглашения по климату. Он предполагает, что не все будут "на сто процентов удовлетворены (документами саммита по климату - ИФ), но речь идет о важном этапе политики Европейского союза в области климатических изменений".

Саммит ЕС обсудит борьбу против дезинформации. "Как вы знаете, состоится ряд выборов, включая выборы в Европейский парламент. С одной стороны, мы хотели бы поприветствовать то, что уже сделано комиссией по просьбе Европейского совета по внедрению системы быстрого оповещения (о дезинформационных кампаниях - ИФ). Но мы также призовем усилить меры в этой области", - сообщил чиновник.

Участники саммита планируют выразить свою поддержку Украине по случаю пятилетия присоединения Крыма к России. В письме-приглашении в минувшую среду европейским лидерам Д.Туск написал: "Что касается Украины, через пять лет после незаконной аннексии Крыма мы твердо придерживаемся нашей поддержки суверенитета Украины. Мы примем заключения, подтверждающие нашу решимость".

Как сообщали ранее европейские источники, в заключительном документе саммита будет сказано, что "ЕС остается приверженным осуществлению политики непризнания аннексии Крыма и Севастополя".

1ов бп

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