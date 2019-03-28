Этот контент был опубликован 28 марта 2019 г. 11:22

Лондон. 28 марта. ИНТЕРФАКС - Лидер североирландской Демократической юнионистской партии Северной Ирландии (DUP) Арлен Фостер заявила о приверженности задаче реализовать Brexit, однако лишь в такой форме, которая бы не грозила единству страны.

Консервативная партия Великобритании, возглавляемая премьер-министром Терезой Мэй, вместе с DUP формирует парламентское большинство в палате общин.

"Мы хотим увидеть, как Brexit осуществится. Но только тот Brexit, что сохранит вместе все Соединенное Королевство (Великобритании и Северной Ирландии - ИФ) - это самая важная вещь", - сказала она в интервью ирландской телерадиокомпании RTE.

При этом она отметила, что все 10 представителей DUP в палате общин британского парламента будут голосовать против соглашения, согласованного Т.Мэй с Брюсселем по выходу Великобритании из ЕС. При этом она подчеркнула, что в DUP никогда не рассматривали вариант воздерживаться от голосования.

В свою очередь издание "Индепендент" отмечает, что в DUP подтвердили нежелании "ни при каких обстоятельствах" не голосовать за нынешнее соглашение по Brexit.

Об отказе DUP поддержать соглашение, выработанное Т.Мэй и Брюсселем, сообщила в минувший понедельник газета The Guardian.

Два предыдущих голосования по сделке Т.Мэй по Brexit в британском парламенте провалились.

Британские СМИ полагают, что Т.Мэй может назначить третье голосование по Brexit на пятницу.

Накануне британский парламент отклонил восемь альтернативных вариантов Brexit, вынесенных на голосование спикером палаты общин Джоном Беркоу.

Перед этим парламент согласовал предложенный ранее перенос даты Brexit на 22 мая в случае, если сделка с Евросоюзом будет одобрена до 29 марта, или на 12 апреля в случае, если сделка одобрена не будет.

Изначально, в соответствии с Лиссабонским договором, Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, однако участники саммита ЕС 21 марта года решили перенести эту дату.

Дж.Беркоу вынес на голосование в парламенте 8 возможных вариантов развития событий. Это Brexit без сделки 12 апреля, опция Common Market 2.0, опция EFTA/EEA, предложение создать постоянный таможенный союз с ЕС после Brexit, так называемый "альтернативный план" лейбористов", отмена статьи 50 Лиссабонского договора, народный референдум по любой сделке с Брюсселем и "план Б", предложенный парламентарием-тори Маркусом Фишем.

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