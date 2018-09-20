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Этот контент был опубликован 20 сентября 2018 г. 15:32 20.09.2018 - 15:32

Берлин. 20 сентября. ИНТЕРФАКС - Участники неформального саммита ЕС в Зальцбурге намерены к ноябрю в общих чертах завершить процесс переговоров по Brexit; на настоящий момент стороны уже смогли далеко продвинуться, сообщила канцлер Германии Ангела Меркель.

"Мы обсудили вопрос выхода Великобритании из Евросоюза. Вчера вечером Тереза Мэй коротко обрисовала нам ситуацию, сегодня мы получили доклад Мишеля Барнье (координатор ЕС по переговорам по Brexit - ИФ). (...) Сегодня стало очевидно, что до октября нам нужен прогресс по существу, в ноябре мы намерены все финализировать", - сказала А.Меркель журналистам по итогам неформального саммита ЕС в Зальцбурге.

Прямую трансляцию пресс-конференции ведет сайт Еврокомиссии.

По словам канцлера, в переговорном процессе по Brexit удалось продвинуться очень далеко, в особенности "по вопросу соглашения о выходе".

По словам А.Меркель, теперь необходимо определить будущие отношения ЕС и Великобритании, а также сформулировать необходимое "политическое заявление". У сторон, отменила канцлер, есть множество общих представлений, в частности в сфере внутренней безопасности, внешнеполитического сотрудничества.

"Но остается много работы в связи с вопросом с будущим торговых отношений. В этом сегодня мы были едины и считаем, что в вопросах внутреннего рынка не может быть компромиссов, и на этой основе Мишель Барнье будет продолжать переговоры", - сказала канцлер ФРГ.

Она подчеркнула, что саммит прошел в хорошей атмосфере, был конструктивным, но поскольку мероприятие было неформальным, то "формальных решений" не принималось.

Итоги саммита будут важны для саммитов ЕС в октябре и декабре, добавила А.Меркель.

1тф ав

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