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Этот контент был опубликован 27 сентября 2018 г. 19:15 27.09.2018 - 19:15

Москва/Лондон. 27 сентября. ИНТЕРФАКС - Выход Великобритании из Евросоюза повлечет за собой необходимость согласования нового торгового режима между Москвой и Лондоном, заявил в четверг посол РФ в Лондоне Александр Яковенко.

"Учитывая неоднократные заявления британского руководства о безальтернативности решения покинуть единый рынок и таможенное пространство ЕС, уже сейчас можно сказать, что после "брекзита" объективно встанет вопрос о необходимости согласования нового российско-британского торгового режима (пошлины, меры поддержки и др.)", - сказал А.Яковенко в интервью журналу "Международная жизнь".

По его словам, "речь может идти как о заключении отдельного соглашения, так и о применении принципа наибольшего благоприятствования ВТО".

"При этом даже во втором случае англичанам вряд ли удастся избежать урегулирования с нами ряда важных торговых вопросов перед оформлением статуса независимого члена ВТО, на что требуется согласие всех заинтересованных сторон", - отметил российский дипломат.

Он также отметил, что "несмотря на нынешние геополитические сложности, двусторонние торгово-экономические связи продолжают развиваться благодаря прагматичному подходу и конструктивному взаимодействию по линии деловых кругов России и Великобритании".

"Хотелось бы, чтобы вне зависимости от окончательных условий "брэкзита" Москва и Лондон все же смогли бы найти в себе силы и извлечь максимум возможностей из этой ситуации для укрепления и развития взаимовыгодных двусторонних деловых связей", - заявил А.Яковенко.

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