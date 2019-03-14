Этот контент был опубликован 14 марта 2019 г. 11:55

Брюссель. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Генсек НАТО Йенс Столтенберг в четверг заявил, что в Brexit не приведет к изменению отношений с Великобританией, но в результате альянс станет еще более важным союзом стран Европы и Северной Америки.

"Не НАТО следует делать выводы по поводу Brexit. Я могу также сказать, что Brexit изменит отношения Соединенного Королевства с Европейским союзом, но Brexit не изменит отношения Соединенного Королевства с НАТО", - сказал он, представляя годовой отчет за 2018 год.

"Brexit лишь сделает НАТО больше важной платформой для сплочения союзников из Европы и Северной Америки. Так что я абсолютно уверен, что Соединенное Королевство останется преданным делу союзником, независимо от того, что будет с Brexit", - отметил он.

Й.Столтенберг напомнил, что Великобритания имеет второй по величине - после США - оборонный бюджет среди союзников по НАТО.

Он также заявил, что Brexit не поменяет отношения НАТО к ЕС в целом.

1аю ав

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