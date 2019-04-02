Этот контент был опубликован 2 апреля 2019 г. 21:09

Лондон. 2 апреля. ИНТЕРФАКС - Ситуация вокруг Brexit показала, что Шотландия не является равноправным членом Соединенного Королевства, и ей нужна независимость, заявил глава фракции Шотландской национальной партии (SNP) в палате общин Ян Блэкфорд.

"Фиаско с Brexit доказывает, что без всяких сомнений, Шотландия не равноправный партнер в составе Соединенного Королевства (Великобритании и Северной Ирландии - ИФ), и что единственный способ как следует защитить наши национальные интересы - при помощи независимости", - цитирует его телеканал Sky news.

По словам Я.Блэкфорда, "Шотландию полностью игнорировали в ходе Brexit", а последние заявления премьер-министра Великобритании Терезы Мэй лишь "продлевают агонию", а не дают ясности о том, что делать дальше с Brexit.

Он также напомнил, что приоритет SNP - "остановить Brexit". Он выразил уверенность, что Т.Мэй теперь нужно добиваться продления Brexit на долгий срок, провести новый референдум и быть готовым отменить действие статьи 50 Лиссабонского договора, чтобы избежать Brexit без соглашения между Лондоном и Брюсселем.

Ранее во вторник Т.Мэй заявила о необходимости очередного переноса сроков Brexit, однако на небольшой период времени. При этом Т.Мэй отметила, что она хочет окончания процесса до 22 мая, чтобы Великобритании не потребовалось принимать участие в выборах в Европарламент.

После референдума 2016 года о членстве Великобритании в ЕС Первый министр Шотландии и глава SNP Н.Стерджен не раз выступала против реализации Brexit и настаивала на том, что большинство шотландцев на референдуме выступили против идеи о выходе из ЕС.

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