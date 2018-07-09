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Этот контент был опубликован 9 июля 2018 г. 17:07 09.07.2018 - 17:07

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Брюссель. 9 июля. ИНТЕРФАКС - Отставка координатора с британской стороны Дэвида Дэвиса на переговорах о выходе Соединенного Королевства из ЕС мало что меняет в проблеме, созданной Brexit, считает председатель Европейского совета Дональд Туск.

"Политики приходят и уходят, а проблемы, которые они создали гражданам, остаются", - сказал Д.Туск на пресс-конференции в Брюсселе в понедельник.

"И весь этот беспорядок, причиненный Brexit, является главной проблемой в истории отношений Соединенного Королевства и остального Европейского союза. Эта проблема далека от решения, с господином Дэвисом или без него. И, к сожалению, идея Brexit не исчезла вместе с господином Дэвисом", - констатировал глава Евросовета.

Позднее в Twitter он отметил, что также сожалеет, что идея Brexit не пропала также вместе с уходом Бориса Джонсона с поста главы внешнеполитического ведомства.

"Я могу только сожалеть, что идея Brexit не ушла вместе с Дэвисом и Джонсоном. Но... кто знает?", - написал Д.Туск в Twitter.

Ранее менее чем за сутки правительство Великобритании покинули два министра - министр по делам Brexit Д.Дэвис и глава МИД Б.Джонсон. Д.Дэвис занимал эту позицию с момента ее создания в июле 2016 года, его сменил Доминик Рааб, до этого занимавший должность министра юстиции и министра жилищного строительства. Замена для Б.Джонсона, известного сторонника Brexit, пока не объявлена.

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