Этот контент был опубликован 22 октября 2019 г. 12:09

Лондон. 22 октября. ИНТЕРФАКС - Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Brexit отнимает время и силы у Евросоюза и Еврокомиссии, сообщил во вторник телеканал Sky News.

"Комиссия работала, не покладая рук для того, чтобы согласовывать (сделку по Brexit - ИФ) и проводить новые переговоры по соглашению с Соединенным Королевством, чтобы проявить уважение решению Британии покинуть Европейский союз", - заявил Юнкер, выступая в Европарламенте.

"Трата времени и потеря энергии", - добавил он, комментируя Brexit.

Он подчеркнул, что тот факт, что он провел "так много" времени на посту председателя Еврокомиссии, работая над Brexit, "огорчил" его.

Юнкер отметил, что ЕС ожидает одобрения новой сделки по Brexit от британского парламента для ее последующей ратификации в Брюсселе.

В то же время он еще раз отметил, что сожалеет о решении Британии покинуть Евросоюз.

Накануне сообщалось, что спикер британской палаты общин Джон Беркоу решил отклонить просьбу о проведении в понедельник голосования по соглашению, подготовленным британским правительством и Брюсселем, об условиях Brexit.

Вопрос об этой сделке уже был рассмотрен в субботу. Тогда депутаты внесли поправку, обязывающую премьера Великобритании Бориса Джонсона попросить ЕС об отсрочке Brexit. Премьер это требование выполнил. Согласится ли ЕС на отсрочку, пока не известно.

Ожидается, что голосование по сделке о Brexit в итоге пройдет в палате общин позже на этой неделе.

Выход Великобритании из ЕС намечен на 31 октября 2019 года.

1ви ар

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