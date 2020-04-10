Этот контент был опубликован 10 апреля 2020 г. 18:46

Нью-Йорк. 10 апреля. ИНТЕРФАКС - Табачная компания British American Tobacco Plc (BAT) подала в суд на двух своих крупнейших конкурентов, утверждая, что система нагревания табака IQOS, разработанная Philip Morris International Inc. и продаваемая Altria Group Inc., нарушает ее патенты в США.

Altria запустила продажи IQOS в США в прошлом году в рамках партнерства с Philip Morris International. Это было устройство для нагревания табака, одобренное для продажи Управлением по контролю качества продуктов питания и лекарственных препаратов (FDA) США. На текущий момент продажи IQOS осуществляются в Атланте и Ричмонде, а также в десятках стран по всему миру.

Тем временем BAT принадлежит устройство для нагревания табака Glo.

Подразделение компании, специализирующееся на электронных сигаретах, подало жалобу в федеральный суд в штате Вирджиния. В иске утверждается, что конкуренты BAT нарушили ряд патентов компании. Также BAT подала жалобу на нарушение патентов в Комиссию по международной торговле.

Philip Morris и Altria в ответ на это сообщили, что будут решительно защищать свои интересы, пишет The Wall Street Journal.

Служба финансово-экономической информации

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