Этот контент был опубликован 18 сентября 2019 г. 19:35

Вашингтон. 18 сентября. ИНТЕРФАКС - Банк British Arab Commercial Bank plc (BACB) со штаб-квартирой в Лондоне достиг соглашения с Управлением по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) об урегулировании претензий, касающихся нарушений санкций в отношении Судана.

Как сообщается в заявлении OFAC, банк обработал платежи в размере $190,7 млн, в результате чего допустил 72 нарушения санкций, введенных Штатами.

OFAC постановило, что BACB не стал добровольно сообщать о нарушениях и что это являются "вопиющим случаем".

Изначально предложенный размер штрафа за нарушения составлял $228,84 млн. Между тем в ходе консультаций с британским Управлением пруденциального регулирования (PRA) OFAC пришло к выводу, что подобный штраф привел бы к несоразмерно тяжелым последствиям для деятельности банка.

В результате, с учетом операционных возможностей BACB, а также заявлений банка о том, что он прекратил действия, которые привели к нарушениям, и заключения соглашения об урегулировании претензий OFAC, регулятор обязал банк выплатить штраф в размере $4 млн.

ор аш ав*

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