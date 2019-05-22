Этот контент был опубликован 22 мая 2019 г. 13:28

Лондон/Токио. 22 мая. ИНТЕРФАКС - Британская телекоммуникационная компания BT Group, планирующая на следующей неделе запустить первую в стране сеть мобильной связи 5G, не станет предлагать клиентам смартфоны Huawei Technologies Co. из-за неопределенности относительно того, сможет ли китайская компания использовать ОС Android в будущем.

Тем временем в Японии операторы связи отказываются от вывода на рынок новых смартфонов Huawei.

NTT Docomo, крупнейший мобильный оператор Японии, сообщил, что прекращает принимать предзаказы на новые смартфоны Huawei серии P30. KDDI Corp. и оператор связи YMobile, принадлежащий SoftBank Corp., объявили об отсрочке вывода на рынок новых смартфонов Huawei, продажи которых в Японии должны были начаться в пятницу. YMobile, в частности, отметил неопределенность, связанную с введенными Штатами экспортными ограничениями в отношении Huawei.

Принадлежащий BT оператор мобильной связи EE, крупнейший в Великобритании, предложит потребителям смартфоны с технологией 5G от Samsung и OnePlus в рамках готовящегося запуска сети связи новейшего поколения.

Изначально планировалось участие смартфонов Huawei в запуске 5G-сети, однако EE была вынуждена отказаться от этой идеи из-за "отсутствия уверенности", необходимой для заключения долгосрочных контрактов, заявил главный исполнительный директор EE Марк Аллера.

EE, однако, продолжит использовать оборудование Huawei, наряду с оборудованием шведской Ericsson, в развитии 5G-сетей связи, несмотря на политические дискуссии, касающиеся китайской компании, пишет Financial Times.

Аллера отметил, что EE тестировала сеть 5G с использованием оборудования Huawei, и на данный момент, не получала каких-либо указаний от британских властей о необходимости "смены курса".

Ранее в этом месяце США приняли решение включить Huawei в число компаний, поставки которым американских технологий и комплектующих могут осуществляться только на основании специальных лицензий. Вслед за этим, Google сообщила, что будет вынуждена лишить Huawei доступа к услугам, связанным с поддержкой ОС Android.

Позднее стало известно, что Вашингтон готов предоставить Huawei временное разрешение сроком на 90 дней на закупку сервисов и комплектующих, необходимых для выпуска телекоммуникационного оборудования и обеспечения работы смартфонов.

По словам Аллеры, возможные проблемы Huawei с доступом к сети поставок комплектующих вызывают опасения, однако Великобритания вряд ли выиграет от отсрочки запуска 5G сети до того момента, как ситуация вокруг Huawei будет урегулирована.

"Сценариев развития ситуации очень много, и у нас нет никакой ясности. При этом мы не можем оставаться на месте", - сказал глава EE.

пк им ав*

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!