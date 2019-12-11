Этот контент был опубликован 11 декабря 2019 г. 12:39

Вашингтон. 11 декабря. ИНТЕРФАКС - Американская инвесткомпания Carlyle Group LP расширяет программу социальных льгот для сотрудников, включая в нее оплату услуг репродуктивной медицины, а также лечения бесплодия, пишет The Wall Street Journal.

Расширенная программа льгот будет доступна всем, включая одиноких людей и однополые пары, с января 2020 года, говорится в документе, распространенном среди сотрудников компании. Она также будет покрывать расходы сотрудников Carlyle, связанные с усыновлением детей или суррогатным материнством, сообщил директор по управлению персоналом компании Брюс Ларсон.

Ранее в этом году другая инвесткомпания - Blackstone - также сообщила о расширении программы социальных льгот для сотрудников, включив в нее оплату услуг в сфере репродукции для одиноких людей и однополых пар.

Такие меры принимаются инвесткомпаниями с целью привлечения и удержания более широкого контингента сотрудников.

"Мы осознаем свою ответственность за создание среды, которая дает возможность нашим сотрудникам, вне зависимости от расы, пола, национальной принадлежности, сексуальной ориентации или гендерной идентичности, добиваться целей как на работе, так и вне ее", - заявил Ларсон.

"Все идут к родительскому статусу своим путем, и наша цель - предоставить эмоциональную и финансовую поддержку, необходимую, чтобы дать нашим сотрудникам возможность увеличивать свои семьи", - отметил он.

Carlyle известна более высокой, чем в среднем по отрасли, долей сотрудников-женщин. Так, по данным Preqin Ltd., в компании доля женщин составляет 43% по сравнению со средним показателем в 18% среди других фондов прямых инвестиций.

Служба финансово-экономической информации

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пк им

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