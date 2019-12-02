Этот контент был опубликован 2 декабря 2019 г. 15:14

Москва. 2 декабря. ИНТЕРФАКС - Спортивный арбитражный суд в Лозанне проведет с 3 по 5 марта заседания, на которых рассмотрит апелляции пяти российских легкоатлетов на решение отстранить их за нарушение антидопинговых правил, сообщает пресс-служба CAS.

Речь идет об Иване Ухове и Светлане Школиной (прыжки в высоту), Люкмане Адамсе (тройной прыжок), Юлии Кондаковой и Екатерине Галицкой (бег с барьерами).

В феврале 2019 года сообщалось, что CAS дисквалифицировал 12 российских легкоатлетов. В список отстраненных вошли: Ухов, Адамс, Галицкая, Кондакова, Школина, а также Вера Ганеева (метание диска), Анна Булгакова (метание молота), Татьяна Фирова (бег), Иван Юшков (толкание ядра), Татьяна Лысенко-Белобородова (метание молота), Мария Беспалова (метание молота) и Гульфия Агафонова (метание молота).

Позднее Ухов, Школина, Адамс, Кондакова и Галицкая подали апелляции.

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