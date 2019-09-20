Этот контент был опубликован 20 сентября 2019 г. 19:01

Нью-Йорк. 20 сентября. ИНТЕРФАКС - Главный исполнительный директор и председатель совета директоров крупнейшего в мире ритейлера Walmart Даг Макмиллон станет новым руководителем ассоциации Business Roundtable (BRT), в которую входят самые большие американские компании.

Макмиллон займет пост председателя BRT 1 января 2020 года, сменив в этой должности главу банка JPMorgan Chase Джейми Даймона, который руководил ассоциацией три года.

"В грядущие месяцы будет много обсуждений будущего Америки и роли бизнеса в его формировании, - заявил Макмиллон. - Я буду стремиться к тому, чтобы CEO входящих в BRT компаний оставались в центре конструктивной общественной дискуссии в рамках преследования общей цели - увеличения экономического роста и создания новых возможностей для всех американцев".

BRT представляет интересы порядка 200 крупных компаний с совокупной капитализацией более чем 27% американского фондового рынка, в которых работают почти 15 млн человек.

йй аш ав*

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