Этот контент был опубликован 11 ноября 2019 г. 17:22

Пекин. 11 ноября. ИНТЕРФАКС - Автопроизводитель Changan Ford Automobile Co. Ltd., совместное предприятие китайской компании Changan Automobile и американской Ford Motor, отзывает с китайского рынка 547,876 тыс. автомобилей из-за проблем в системе подушек безопасности, сообщило Государственное управление по регулированию рынка КНР.

Кампания затрагивает 344,872 тыс. автомобилей модели Mondeo, выпущенных в период с 4 января 2013 года по 11 октября 2016 года, и 203,004 тыс. машин Edge, произведенных в период с 4 сентября 2014 года по 9 июня 2017 года.

Дефект может проявиться при срабатывании подушки безопасности: газонаполнительные устройства подушек могут разорваться, разбрасывая осколки и создавая риски для водителей и пассажиров.

Кроме того, японский автопроизводитель Toyota отзовет с китайского рынка 679 автомобилей модели Lexus CT200h, которые были выпущены в период с 30 января по 12 марта 2019 года. Бракованные детали, полученные от поставщиков, могут привести к поломке двери багажника, что создает риск для безопасности.

Changan Ford и Toyota заменять дефектные детали бесплатно, сообщает агентство "Синьхуа".

По итогам 2018 года в Китае было отозвано более 12,5 млн автомобилей с различными видами неисправностей.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

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