Этот контент был опубликован 12 мая 2020 г. 10:18

Оклахома-Сити. 12 мая. ИНТЕРФАКС - Американская Chesapeake Energy (SPB: CHK) Corp., работающая в сланцевой отрасли, предупредила, что будущее компании под угрозой, поскольку резкое падение цен на нефть и природный газ значительно ухудшило ее возможности по обслуживанию долга.

Компания работает с консультантами над оценкой стратегических альтернатив, среди которых реструктуризация и рефинансирование долга в частном порядке, а также возможность банкротства с последующей реорганизацией в соответствии со статьей 11 Кодекса о банкротстве США.

"Как бы то ни было, нет гарантий, что компания сможет успешно реструктуризировать свой долг, улучшить финансовые позиции или завершить стратегические сделки", - говорится в пресс-релизе Chesapeake.

"Менеджмент компании ставит под серьезное сомнение способность Chesapeake продолжать функционировать как действующее предприятие", - отмечают в компании.

В первом квартале 2020 года Chesapeake зафиксировала чистый убыток в размере $8,3 млрд, списав стоимость нефтегазовых активов, преимущественно сланцевых участков в Техасе, Вайоминге и Луизиане, на сумму $8,5 млрд. Годом ранее чистый убыток компании составил $21 млн.

Chesapeake, основанная в 1989 году, является одним из пионеров разработки сланцевых месторождений в США. Однако в последние годы она активно продавала активы, стремясь сократить огромный долг, образовавшийся в результате крупных расходов на приобретение участков для добычи нефти и газа.

Долг компании увеличился после сделки по покупке техасской WildHorse Resource Development Corp. за $4 млрд с учетом долга, которую Chesapeake закрыла чуть более года назад.

Согласно данным S&P Global Market Intelligence, долг компании на конец прошлого года составлял порядка $9,5 млрд.

Возможности компании по его обслуживанию резко ухудшились вместе с недавним обвалом цен на нефть и газ. Chesapeake сообщила, что ее "база кредитования, вероятно, сократится во втором квартале в связи с переоценкой стоимости нефтегазовых активов из-за бедственного финансового положения".

В связи с этим, в четвертом квартале, она, вероятно, не сможет выполнить финансовые ковенанты по кредитной линии, говорится в пресс-релизе.

Chesapeake не единственная компания сланцевой отрасли США, которой грозит банкротство. Согласно прогнозу аналитической фирмы Rystad Energy, около 140 американских нефтегазовых компаний могут объявить о банкротстве в этом году на фоне обвала цен на нефть.

Во вторник июньские фьючерсы на нефть WTI торгуются на уровне $27,72 за баррель, с начала текущего года их стоимость упала почти на 60%.

Служба энергетической информации

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utilities@interfax.ru

пк ск ВВ*

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