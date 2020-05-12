Оклахома-Сити. 12 мая. ИНТЕРФАКС - Американская Chesapeake Energy (SPB: CHK) Corp., работающая в сланцевой отрасли, предупредила, что будущее компании под угрозой, поскольку резкое падение цен на нефть и природный газ значительно ухудшило ее возможности по обслуживанию долга.
Компания работает с консультантами над оценкой стратегических альтернатив, среди которых реструктуризация и рефинансирование долга в частном порядке, а также возможность банкротства с последующей реорганизацией в соответствии со статьей 11 Кодекса о банкротстве США.
"Как бы то ни было, нет гарантий, что компания сможет успешно реструктуризировать свой долг, улучшить финансовые позиции или завершить стратегические сделки", - говорится в пресс-релизе Chesapeake.
"Менеджмент компании ставит под серьезное сомнение способность Chesapeake продолжать функционировать как действующее предприятие", - отмечают в компании.
В первом квартале 2020 года Chesapeake зафиксировала чистый убыток в размере $8,3 млрд, списав стоимость нефтегазовых активов, преимущественно сланцевых участков в Техасе, Вайоминге и Луизиане, на сумму $8,5 млрд. Годом ранее чистый убыток компании составил $21 млн.
Chesapeake, основанная в 1989 году, является одним из пионеров разработки сланцевых месторождений в США. Однако в последние годы она активно продавала активы, стремясь сократить огромный долг, образовавшийся в результате крупных расходов на приобретение участков для добычи нефти и газа.
Долг компании увеличился после сделки по покупке техасской WildHorse Resource Development Corp. за $4 млрд с учетом долга, которую Chesapeake закрыла чуть более года назад.
Согласно данным S&P Global Market Intelligence, долг компании на конец прошлого года составлял порядка $9,5 млрд.
Возможности компании по его обслуживанию резко ухудшились вместе с недавним обвалом цен на нефть и газ. Chesapeake сообщила, что ее "база кредитования, вероятно, сократится во втором квартале в связи с переоценкой стоимости нефтегазовых активов из-за бедственного финансового положения".
В связи с этим, в четвертом квартале, она, вероятно, не сможет выполнить финансовые ковенанты по кредитной линии, говорится в пресс-релизе.
Chesapeake не единственная компания сланцевой отрасли США, которой грозит банкротство. Согласно прогнозу аналитической фирмы Rystad Energy, около 140 американских нефтегазовых компаний могут объявить о банкротстве в этом году на фоне обвала цен на нефть.
Во вторник июньские фьючерсы на нефть WTI торгуются на уровне $27,72 за баррель, с начала текущего года их стоимость упала почти на 60%.
Служба энергетической информации
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пк ск ВВ*
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