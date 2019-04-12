Сан-Рамон. 12 апреля. ИНТЕРФАКС - Американская нефтегазовая компания Chevron Corp. достигла соглашения о приобретении конкурирующей Anadarko Petroleum за $33 млрд, говорится в сообщении Chevron.
Сделка будет оплачена денежными средствами и акциями. За каждую бумагу Anadarko акционеры получат 0,3869 акции Chevron и $16,25. С учетом долга Anadarko объем сделки составит около $50 млрд.
"Приобретение Anadarko существенно расширит портфель активов в сфере разведки и добычи и укрепит позиции компании в сегменте сланцевых, глубоководных и газовых месторождений", - отмечается в пресс-релизе Chevron.
Сделка была единогласно одобрена советами директоров компаний и может быть закрыта во втором полугодии 2019 года. Ожидается, что ежегодная синергия от слияния составит около $2 млрд.
После закрытия сделки Chevron планирует увеличить объемы выкупа акций с $4 млрд до $5 млрд в год.
Также представители Chevron сообщили о намерении продать активы на сумму от $15 млрд до $20 млрд в 2020-2022 годах. Вырученные средства будут направлены на сокращение задолженности и выплаты акционерам.
Chevron является второй по капитализации нефтегазовой компанией в США, уступая по этому показателю только ExxonMobil. В 2018 году компания получила чистую прибыль в размере $14,82 млрд против $9,2 млрд годом ранее. Добыча нефти и газа в минувшем году увеличилась более чем на 7% - до 2,93 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки.
В ходе предварительных торгов в пятницу акции Chevron дешевеют на 1,1%, с начала года рыночная стоимость компании выросла почти на 16%, до $238 млрд. Капитализация Exxon составляет $345 млрд.
Котировки бумаг Anadarko подскочили на 32%.
Служба финансово-экономической информации
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