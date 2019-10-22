Этот контент был опубликован 22 октября 2019 г. 10:03

Вашингтон. 22 октября. ИНТЕРФАКС - Администрация президента США Дональда Трампа разрешила Chevron Corp. и еще четырем нефтесервисным компаниям продолжать работу в Венесуэле еще три месяца, несмотря на действие американских санкций в отношении нефтяного сектора этой страны.

Минфин США сообщил в понедельник, что исключение из санкций для Chevron, а также Schlumberger Ltd., Halliburton Co., Baker Hughes и Weatherford International Plc, продлено до 22 января. Срок действия предыдущей отсрочки истекал 25 октября.

Вашингтон фактически ввел нефтяное эмбарго в отношении Венесуэлы в январе этого года, рассчитывая, таким образом, ослабить позиции Николаса Мадуро, которого США отказались признавать легитимным президентом страны после прошедших в стране выборов. Венесуэльской госкомпании Petroleos de Venezuela SA (PDVSA) запрещено экспортировать нефть в США.

В январе Вашингтон предоставил американским компаниям, работающим в Венесуэле, исключение из санкций сроком на шесть месяцев. Отсрочка была продлена на три месяца в июле, и вновь на три месяца теперь, пишет Financial Times.

Четыре венесуэльских СП Chevron производят в общей сложности 200 тыс. б/с нефти - это более четверти всего объема добычи нефти в стране.

Chevron работает в Венесуэле с 1920-х годов, дольше, чем Exxon Mobil Corp., которая покинула страну после национализации нефтяных активов бывшим президентом Венесуэлы Уго Чавесом.

В настоящее время добыча нефти в Венесуэле составляет менее 700 тыс. баррелей в сутки (б/с). Для сравнения: в 1998 году она достигала 3,45 млн б/с.

Служба энергетической информации

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