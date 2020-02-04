Этот контент был опубликован 4 февраля 2020 г. 11:04

Нью-Йорк. 4 февраля. ИНТЕРФАКС - Citigroup Inc. отстранил от работы лондонского трейдера, отвечавшего за торговлю высокодоходными облигациями в EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка), уличив его в регулярной краже еды из местного кафетерия.

Парас Шах неожиданно покинул свой пост в январе, за несколько недель до выплаты бонусов топ-менеджерам, пишет газета Financial Times.

31-летний Шах, который пришел в Citi в 2017 году после семи лет работы в HSBC, является довольно известным трейдером в сфере высокодоходных и высокорисковых бондов. Два его бывших коллеги сообщили FT, что Шах был успешным трейдером и популярным человеком в коллективе.

Согласно профилю Шаха в LinkeIn, он является выпускником британского университета Бата, который закончил в 2010 году, получив диплом бакалавра по экономике с отличием.

Источники газеты отмечают, что размер компенсации, которую получил Шах, уходя из Citi, вероятно, выражается семизначным числом.

Выручка Citi в сфере торговли активами с фиксированной доходностью в четвертом квартале выросла на 49% - до $2,9 млрд, существенно превысив прогнозы.

В прошлом финансовые институты и регуляторы в Великобритании принимали довольно жесткие дисциплинарные меры в отношении менеджеров, допускавших нарушения вне профессиональных обязанностей, включая воровство, причем даже в мелких размерах.

Так, Mizuho Bank в 2016 году уволил лондонского служащего, пойманного за кражей детали велосипеда своего коллеги стоимостью порядка 5 фунтов стерлингов.

В 2014 году британское Управление по контролю за соблюдением норм поведения на финансовых рынках (Financial Conduct Authority, FCA) запретило бывшему топ-менеджеру BlackRock Джонатану Барроузу занимать руководящие посты в финансовом секторе Великобритании, узнав, что он предпочитал не оплачивать свой проезд в поезде до дома. В итоге Барроуз был вынужден выплатить штраф в размере 43 тыс. фунтов для урегулирования претензий регуляторов.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

пк мв

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