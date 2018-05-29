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Этот контент был опубликован 29 мая 2018 г. 9:14 29.05.2018 - 09:14

Токио. 29 мая. ИНТЕРФАКС - Производитель безалкогольных напитков Coca-Cola впервые за 132 года существования выпустил алкогольный газированный напиток с лимонным вкусом, который предназначен только для японского рынка, сообщает BBC.

Газировка разлита в банки объемом 350 мл, у нее три варианта крепости - 3%, 5% и 7%, отмечает журнал Fortune. Цена - 150 иен ($1,40) за банку.

Пока новый продукт, получивший название Lemon-Do, продается только в магазинах острова Кюсю. Coca-Cola не планирует выводить его на мировой рынок и даже продвигать за пределами острова.

Запуск нацелен на молодых японских потребителей, особенно на женщин. Как отмечает BBC, Coca-Cola пытается конкурировать со стремительно набирающим в Японии популярность напитком "chuhai" или "Chu-Hi" - газировкой с ароматизаторами, в которую добавляется местный алкогольный напиток сётю. Chu-Hi также продается в банках и содержит от 3% до 8% алкоголя.

В Японии Chu-Hi считается альтернативой пиву, при этом он обычно дешевле и намного разнообразнее по вкусовым характеристикам и проценту содержания алкоголя. Его уже выпускают японские пивоваренные гиганты Kirin, Suntory и Asahi. Самые распространенные ароматизаторы в таких напитках - цитрусовые, например, грейпфрут или лимон.

В 1978 году Coca-Cola приобрела виноградники в Калифорнии и производителя и дистрибьютора вина в Нью-Йорке, рассчитывая воспользоваться расцветом винного рынка в США. Однако уже к 1982 году компания полностью отказалась от этого бизнеса из-за низкой рентабельности: маржа безалкогольных напитков составляла 20-30%, а для вина на тот момент - 2-4%.

Служба финансово-экономической информации

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