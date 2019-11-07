Этот контент был опубликован 7 ноября 2019 г. 16:54

Нью-Йорк. 7 ноября. ИНТЕРФАКС - Coca-Cola Co. пополнит линейку продукции в Северной Америке новым брендом газированных напитков - Aha - с марта 2020 года, сообщает MarketWatch.

Это будет первый новый бренд Coca-Cola на североамериканском рынке более чем за десять лет.

Напитки Aha будут представлены в восьми вкусах, включая лимон, арбуз, клубнику, огурец, чернику и гранат. Напитки со вкусом "вишня и кофе", а также "цитрус и зеленый чай" будут выпускаться с содержанием кофеина на уровне 30 мг.

Вкусы для новых напитков выбирались из 800 потенциальных вариантов, а также из 50 комбинаций.

"Наши партнеры сказали нам: "Мы не хотим очередной газированный напиток со вкусом лайма или вишни. Нам нужно что-то свежее и новое, чтобы мы могли развивать эту категорию", - заявила Джулия Сивемуке, отвечающая за газированные напитки в североамериканском подразделении Coca-Cola.

Предыдущим брендом, запущенным Coca-Cola в Северной Америке, был чай Gold Peak. Этот бренд появился в 2006 году, на данный момент его стоимость составляет порядка $1 млрд.

В январе 2020 года Coca-Cola также начнет продажи линейки энергетиков Energy в США.

Акции Coca-Cola теряют в цене 0,8% на торгах в четверг. С начала текущего года их стоимость увеличилась на 11%.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

пк им

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