Этот контент был опубликован 20 сентября 2019 г. 9:43

Хартфорд. 20 сентября. ИНТЕРФАКС - Легендарный американский производитель оружия Colt объявил о прекращении производства винтовок для продажи частным лицам.

В их число войдет и популярная полуавтоматическая винтовка AR-15.

Компания не прекращает такое производство навсегда, но считает, что на рынке уже есть достаточное их количество, заявил главный исполнительный директор Colt Деннис Вейё.

"Дело в том, что за последние несколько лет на рынке современных спортивных винтовок значительно выросли производственные мощности. Учитывая это, мы полагаем, что в обозримом будущем имеется достаточный запас современных спортивных винтовок", - приводятся его слова в сообщении компании.

История Colt's Manufacturing Co. восходит к Colt's Patent Firearms Manufacturing Company - предприятию по производству револьверов, основанному в 1836 году полковником Сэмюэлом Кольтом. В настоящее время компания проектирует и производит стрелковое оружие для военных и правоохранительных органов, а также спортивные и охотничьи ружья и винтовки.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

оь мв

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!