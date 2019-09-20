Хартфорд. 20 сентября. ИНТЕРФАКС - Легендарный американский производитель оружия Colt объявил о прекращении производства винтовок для продажи частным лицам.
В их число войдет и популярная полуавтоматическая винтовка AR-15.
Компания не прекращает такое производство навсегда, но считает, что на рынке уже есть достаточное их количество, заявил главный исполнительный директор Colt Деннис Вейё.
"Дело в том, что за последние несколько лет на рынке современных спортивных винтовок значительно выросли производственные мощности. Учитывая это, мы полагаем, что в обозримом будущем имеется достаточный запас современных спортивных винтовок", - приводятся его слова в сообщении компании.
История Colt's Manufacturing Co. восходит к Colt's Patent Firearms Manufacturing Company - предприятию по производству револьверов, основанному в 1836 году полковником Сэмюэлом Кольтом. В настоящее время компания проектирует и производит стрелковое оружие для военных и правоохранительных органов, а также спортивные и охотничьи ружья и винтовки.
Служба финансово-экономической информации
business@interfax.ru
finance@interfax.ru
оь мв*