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Этот контент был опубликован 14 июня 2018 г. 7:32 14.06.2018 - 07:32

Нью-Йорк. 14 июня. ИНТЕРФАКС - Comcast Corp., крупнейший американский интернет-провайдер, сделал в среду предложение о покупке активов медиа-компании 21st Century Fox Inc., на которые уже претендует Walt Disney Co.

Предложение, направленное в совет директоров 21st Century Fox, составляет $35 за акцию и примерно на 19% превышает цену, предложенную Walt Disney, говорится в пресс-релизе Comcast.

Disney уже обсуждает привлечение дополнительных средств, чтобы дать свой ответ на предложение Comcast, сообщили источники The Wall Street Journal.

Сам Fox заявил, что изучит предложение Comcast.

В возможную сделку, которая оценивается, по данным Financial Times, в $65 млрд, входят различные развлекательные активы, включая кино- и телевизионную студию, а также международные ТВ-активы. При этом потенциальная покупка активов не затронет Fox News, Fox Sports 1 и ТВ-станцию Fox, которые выделяются в отдельную компанию.

Накануне суд одобрил покупку корпорацией AT&T Inc. компании Time Warner Inc., не найдя доказательств того, что сделка ограничит конкуренцию среди провайдеров платного ТВ. Time Warner - один из мировых лидеров индустрии развлечений, владелец телеканалов TNT, TBS, CNN и одноименной киностудии. HBO выпускает сериалы "Игра престолов" и "Мир Дикого запада". AT&T ведет свою историю от созданной в 70-х годах 19-го века изобретателем телефона Александром Беллом компании Bell Telephone. Сделка меняет расклад сил на медийном рынке США.

Ранее Comcast уже пыталась приобрести часть активов Fox, однако отказалась от этой идеи из-за опасений, что регуляторы не одобрят сделку.

Между тем несколько дней назад 21st Century Fox Inc. объявила о созыве на 10 июля общего собрания акционеров, на котором должен обсуждаться вопрос об утверждении сделки с Walt Disney Co.

Аа ак ав*

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