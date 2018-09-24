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Этот контент был опубликован 24 сентября 2018 г. 7:03 24.09.2018 - 07:03

Лондон. 24 сентября. ИНТЕРФАКС - Американская Comcast Corp. вышла победителем на субботнем аукционе на право покупки контрольного пакета Sky Plc, оценив британского телевизионного оператора в 30 млрд фунтов стерлингов, то есть почти в $39 млрд.

"Это приобретение позволит там быстро, эффективно и с пониманием цели расширить нашу клиентскую базу, расширить международное присутствие", - говорится в заявлении руководства Comcast.

21st Century Fox, который при поддержке Walt Disney вел борьбу с Comcast на протяжении 21 месяца, остановился в ходе аукциона на цене в 15,67 фунта, в то время как его конкурент предложил в итоге 17,28 фунта (почти $23) за акцию оператора.

Порядок проведения аукциона предусматривал, что в финальном, третьем раунде соперники не знали, какую цену предлагает каждый из них, поэтому в итоге Comcast даже переплатил 1,6 фунта за акцию.

В итоге многомесячной борьбы цена Sky, который была основана в 1989 году Рупертом Мэрдоком, более чем удвоилась - в декабре 2016 года акции компании стоили 7,5 фунта.

Последнее публичное предложение о покупке Sky, сделанное Comcast в июле, оценивало британскую компанию в 14,75 фунта за акцию и было выше заявки Fox на уровне 14 фунтов за акцию.

Аукцион организовал Комитет по слияниям и поглощениям Великобритании, он же определил порядок его проведения. Проведение аукционов является нетипичной практикой для корпоративных сделок и исключительно редкой - в сделках по покупке публичных компаний такого крупного размера, как Sky.

Британский регулятор был вынужден прибегнуть к проведению аукциона, поскольку Fox при поддержке Disney и Comcast, двух крупнейших мировых медиа-гигантов, вступили в бесконечную борьбу за Sky, пытаясь перебить заявки друг друга, а также с учетом повышенного внимания общественности к медиа-империи Р.Мэрдока.

Comcast, которому принадлежит также Universal Pictures, NBCUniversal и который является крупнейшим кабельным оператором США, считает покупку европейской телевизионной сети хорошей возможностью укрепить позиции в борьбе с новыми конкурентами, такими как Netflix.

Sky является ведущим оператором платного телевидения в Австрии, Великобритании, Германии, Ирландии и Италии с примерно 23 млн абонентами.

Fox, компания медиа магната Р.Мердока, пока владеет 39% Sky. Однако в июле этого года акционеры Walt Disney Co. одобрили сделку по покупке развлекательных активов Fox, включая 39%-ную долю в Sky, за $71 млрд. Считалось, что именно Walt Disney имеет после этого наилучшие шансы на покупку всех акций Sky, однако эти прогнозы не оправдались из-за действий Comcast.

Таким образом, если бы Fox победил в субботу на аукционе, Disney получил бы в итоге (объявленная летом сделка должна быть завершена в ближайшие месяцы) 100% акций Sky.

Рынок теперь будет следить за тем, продаст ли Disney конкуренту 39% акций в Sky, стоимость которых сильно выросла по итогам аукциона, или же останется миноритарным партнером Comcast, пишет в этой связи The Wall Street Journal.

Стоимость 39% акций Sky составляет с учетом цены, установленной на аукционе, около $15 млрд.

аа мв ав*

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