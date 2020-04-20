Этот контент был опубликован 20 апреля 2020 г. 16:22

Париж. 20 апреля. ИНТЕРФАКС - Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан опасается, что пандемия коронавируса COVID-19 стала ударом по мировому порядку.

"Мне кажется, что мы сейчас становимся свидетелями углубления "трещин" (на мировой арене - ИФ), которые и так подрывают международный порядок на протяжении многих лет", - сказал Ле Дриан в интервью газете "Монд".

По его словам, пандемия стала "продолжением, посредством других способов, борьбы между державами".

"Эта борьба между державами является систематизацией соотношения сил, которое увеличивалось еще задолго до этого - посредством усиления соперничества между Китаем и США", - добавил глава МИД Франции.

Министр также выразил обеспокоенность дальнейшими последствиями пандемии: он опасается, что в итоге обстановка в мире станет хуже, а не лучше.

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