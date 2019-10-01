Этот контент был опубликован 1 октября 2019 г. 13:32

Мюнхен. 1 октября. ИНТЕРФАКС - CTS Eventim, ведущий мировой поставщик услуг в сфере продаж билетов и индустрии развлечений, приобрел 51% акций российской промоутерской компании Talent Concert International (TCI).

Как сообщается в пресс-релизе CTS Eventim, TCI станет частью сети Eventime Live, которая теперь будет представлена на российском рынке. Ожидается, что сделка завершится в ближайшие несколько дней, ее стоимость не уточняется.

TCI была основана в 1995 году и с тех пор занимается организацией концертов зарубежных исполнителей в России.

"TCI прекрасно дополняет наш портфель. Российский рынок представляет огромную важность для растущего числа популярных на международном уровне исполнителей, и лишь несколько компаний привозят в Россию так много зарубежных музыкантов, как TCI", - сказал главный исполнительный директор CTS Eventim Клаус-Петер Шуленберг.

В пресс-релизе CTS Eventim отмечается, что оставшимися 49% TCI продолжат владеть президент и основатель компании Эдуард Ратников и финансовый директор Николай Синицын. Они останутся в руководстве компании.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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