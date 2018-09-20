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Этот контент был опубликован 20 сентября 2018 г. 11:23 20.09.2018 - 11:23

Копенгаген. 20 сентября. ИНТЕРФАКС - Danske Bank A/S грозит рекордный штраф в Дании, если в разбирательстве об отмывании денежных средств через эстонское подразделение будет установлена его вина, заявил датский министр промышленности, предпринимательства и финансовых услуг Дании Расмус Ярлов.

Изучив отчет Danske Bank по итогам внутреннего расследования, он сказал, что штраф может составить до 4 млрд датских крон (около $630 млн), передает датский телеканал TV2.

Р.Ярлов представил новые меры борьбы с отмыванием денег и выразил надежду, что в дальнейшем Дания столкнется с меньшим числом таких случаев, как скандал в Danske Bank. Эти меры были согласованы правительством и основными партиями Дании.

Штрафы для тех банков и финансовых компаний, которые будут признаны виновными в отмывании денег, будут повышены в восемь раз с текущего уровня. По словам Р.Ярлова, это наказание будет самым жестким в Европе. Если сейчас банк, заработав 1,5 млрд крон на отмывании денег, должен заплатить 3 млрд крон штрафа, то в будущем сумма может составить от 24 млрд до 30 млрд крон.

Будут ужесточены требования к топ-менеджерам банков и другим ключевым сотрудникам. Информаторам, которые сообщают о нарушениях, будет обеспечена дополнительная защита.

Кроме того, Дания запретит использование купюр номиналом 500 евро для обмена и в качестве платежного средства. Однако само владение такими банкнотами не будет считаться противозаконным. Ранее Европейский Центробанк решил постепенно вывести эти купюры из оборота, поскольку их часто используют в финансовых преступлениях.

Масштабы отмывания денег через эстонское подразделение Danske Bank входят в число крупнейших подобных историй в мире. Банк пока не смог установить точные объемы подозрительных транзакций, но признал, что условия работы эстонского филиала были недопустимыми, и со значительной частью клиентов-нерезидентов отношения просто нельзя было устанавливать.

Глава Danske Bank Томас Борген в среду подал в отставку из-за скандала.

Первоначально, когда скандал вокруг Danske только начинался, объем подозрительных операций, проведенных через него за 9 лет - с 2007 по 2015 гг., оценивался в $3,9 млрд. Затем в июле датская пресса написала о возможно отмытых через банк $8,3 млрд. Внутреннее расследование затрагивало весь объем транзакций со средствами неэстонских клиентов с 2007 по 2015 год - около 200 млрд евро ($234 млрд).

Основной объем средств, проходивших через Эстонию, поступал из России и других стран бывшего СССР. Обычно деньги не задерживались в Эстонии и быстро переводились в другие страны, чтобы они не были отражены в официальной статистике.

Капитализация Danske Bank упала более чем на треть с начала 2018 года.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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