Этот контент был опубликован 12 ноября 2019 г. 7:35

Москва. 12 ноября. ИНТЕРФАКС - Датский Danske Bank, оказавшийся в центре скандала в связи с обвинениями в отмывании денег, предлагал своим богатым клиентам инвестиции в золотые слитки и монеты как способ скрыть состояние, пишет Bloomberg со ссылкой на презентацию эстонского подразделения кредитной организации.

Документ датирован 2012 годом. Презентация была адресована узкому кругу клиентов, в первую очередь - в России, отмечает агентство. Помимо традиционного хеджирования рисков за счет вложений в драгметалл, Danske называл в качестве аргумента в пользу инвестиций в золото "анонимность". Одобрение регуляторов, которые отслеживают отмывание денег, было необходимо, чтобы забрать золото, однако для долгосрочного хранения разрешения не требовались, отмечал банк.

Danske Bank взимал с клиентов комиссию в размере от 0,5% от стоимости золота при крупных покупках и до 4% - при приобретении небольших объемов.

В октябре этого года Danske Bank объявил о начале процедуры ликвидации филиала в Эстонии, в котором в прошлом году были выявлены масштабные случаи отмывания денег. Кредитный портфель корпоративных клиентов банка переведен в литовский филиал Danske, обслуживанием кредитов частных лиц займется эстонский банк LHV.

Действовавший в Эстонии филиал датского банка подозревается в том, что в 2007-2015 годах через него прошло свыше 200 млрд евро "проблемного" происхождения.

В июле 2018 года эстонская госпрокуратура возбудила уголовное дело по ограниченному числу эпизодов в эстонском филиале Danske Bank после того, как глава Hermitage Capital Билл Браудер подал заявление в отношении 26 сотрудников эстонского филиала. По информации Браудера, местные банковские сотрудники во главе с Айваром Рехе создали условия для масштабного отмывания денег и скрывали это. По делу были задержаны 10 бывших сотрудников Danske Bank. Задержанные были, главным образом, менеджерами по работе с клиентами. Скандал привел к отставке главы датского банка Томаса Боргена. Следствие по делу ведется в Дании, Эстонии, Франции, Германии, Великобритании и США.

25 сентября нынешнего года полиция обнаружила тело Рехе, руководившего филиалом в 2008-2015 годах. По данным полиции, он покончил жизнь самоубийством.

По данным The Wall Street Journal, ЦБ РФ еще в 2013 году предупреждал эстонское подразделение банка о возможных незаконных перечислениях денег российскими клиентами, но Danske Bank необходимых мер не предпринял.

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