Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 29 мая 2018 г. 11:56 29.05.2018 - 11:56

Лондон. 29 мая. ИНТЕРФАКС - Крупнейший мировой алмазодобытчик De Beers запускает ювелирный бренд Lightbox, представленный украшениями с синтетическими алмазами собственного производства для масс-маркета, сообщила компания.

Lightbox будет специализироваться на ювелирных украшениях с белыми и цветными бриллиантами, выращенными в лаборатории (LGD), по цене от $200 за 0,25 карата до $800 за карат, реализуя их дистанционно в США. Продажи начнутся на сайте Lightbox в сентябре. На бриллианты от 0,2 карата будут нанесен логотип Lightbox, невидимый невооруженным глазом и позволяющий четко идентифицировать камень как выращенный в лаборатории.

De Beers в течение 4 лет инвестирует около $94 млн в новую площадку своего промышленного подразделения Element Six, расположенного в Портленде (штат Орегон). Завод будет рассчитан на производство 500 тыс. карат LGD в год. Element Six производит синтетические камни на протяжении почти 50 лет. В основном эти кристаллы используются в оборудовании для нефтегазовой промышленности, лазерах и высокотехнологичной электронике, но с улучшением технологии появилась возможность применять их в ювелирных изделиях.

Украшения Lightbox будут более доступны, чем аналоги на рынке синтетики, из-за низкой стоимости камней - они будут дешевле конкурентов на 75%. Обычно продукция таких лидеров рынка синтетики, как американская Diamond Foundry и российская New Diamond Technology, стоит на 30-40% дешевле натуральных алмазов.

Благодаря своей агрессивной ценовой политике и точечному маркетингу De Beers стремится стать доминирующим игроком на растущем рынке синтетики, одновременно защищая свой основной бизнес. De Beers, контролирующая около трети мирового рынка алмазов и включающая премиумные ювелирные бренды De Beers и Forevermark, отмечает, что создание Lightbox - дань тенденциям потребительского спроса. Сейчас на синтетические камни приходится около 2% рынка ювелирных изделий, но Citibank прогнозирует возможный рост до 10% к 2030 году.

Такой поворот казался невероятным еще 2 года назад, когда De Beers, наряду с другими крупными производителями, стала одним из учредителей Ассоциации производителей алмазов (Diamond Producers Association), запустившей маркетинговую кампанию Real Is Rare для противодействия замещению натуральных алмазов синтетикой.

"Исследовав этот вопрос, мы увидели возможность выйти сейчас на рынок ювелирных украшений, принеся то, что желает потребитель и что еще никто ему не дал: синтетические камни новых, ярких цветов и чистоты, по гораздо более доступной цене, чем сейчас есть на рынке", - заявил глава De Beers Брюс Кливер, которого цитирует The New York Times.

Российская "АЛРОСА" (MOEX: ALRS), партнер De Beers по DPA, пока воздерживается от диверсификации как в ювелирный бизнес, так и, тем более, в производство синтетических ювелирных алмазов.

Бс им

MOEX$#&: ALRS

Neuer Inhalt Horizontal Line