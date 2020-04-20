Москва. 20 апреля. ИНТЕРФАКС - De Beers, крупнейший в мире по выручке производитель алмазов, в начале апреля приостановила добычу в Ботсване в связи с объявленным в этой стране карантином, сообщили представители компании агентству Rapaport.

Компания Debswana, СП с правительством Ботсваны, - ключевой актив De Beers, крупнейшие месторождения которого Jwaneng и Orapa в прошлом году обеспечили 23,3 млн из произведенных компанией 30,8 млн карат. Debswana - крупнейший работодатель Ботсваны, а алмазы формируют 90% экспортных доходов этой страны.

Операции Debswana были приостановлены еще 2 апреля, когда началось введение противовирусных ограничений. В настоящий момент деятельность Debswana ограничена до необходимых работ, задействован небольшой персонал.

В Ботсване введен 28-дневный локдаун, также действует чрезвычайное положение сроком на 6 месяцев. Горная добыча получила защитный статус, отметила De Beers, и сейчас компания обсуждает варианты возобновления производства - при соблюдении мер предосторожности в отношении здоровья.

"Debswana взаимодействует с ключевыми заинтересованными сторонами и рассматривает возможность возобновления деятельности, хотя и на значительно более низком уровне", - сказал представитель De Beers.

De Beers пока не раскрывала последствия локдауна в Ботсване, обновленный производственный прогноз будет опубликован в четверг с операционными результатами за I квартал. Актуальный прогноз по добыче De Beers в 2020 году составляет 32-34 млн карат. Он был озвучен в декабре, когда компания несколько сократила ожидания по добыче (ранее были 33-35 млн карат) в связи с необходимостью нормализовать накопившиеся запасы бриллиантов в индустрии.

De Beers ранее на 75% снизила количество персонала на руднике Venetia в ЮАР, где также введен локдаун, а также ввела ограничительные меры на канадском месторождении Gahcho Kue.

В Намибии, где основным производителем является СП De Beers с властями этой страны Namdeb, локдаун продлен до 4 мая. Горная добыча была приостановлена с 27 марта. На эту страну приходится 1,5% глобальной добычи в каратах, но 8% по стоимости, уточняет "ВТБ Капитал". Таким образом, отсутствие добычи в Намибии в апреле может сократить мировые поставки на 1%.

Как сообщалось, De Beers отменила свой третий в этом году сайт, который должен был пройти с 30 марта по 3 апреля, из-за ограничений на перемещение людей и перевозку в Ботсване, ЮАР и Индии. При этом, в соответствии с графиком, в марте сайт не проводился. Компания разрешила своим клиентам отложить покупку всего объема, предназначенного для третьего сайта. "АЛРОСА" (MOEX: ALRS), сопоставимая с De Beers по объемам и механизму продаж, ограничилась снижением лимита обязательного выкупа по контрактам до 50%, причем часть этого объема (до 10%) требовалось выкупить вплоть до конца мая.

Российская компания, в отличие от De Beers, подтвердила свой прогноз по добыче в 2020 году - 34,2 млн карат. Уровень продаж при этом "зависит от развития ситуации с распространение COVID-19 и вводимых на этом фоне ограничений по всему миру".

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