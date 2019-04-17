Лондон. 17 апреля. ИНТЕРФАКС - Крупнейший банк Германии Deutsche Bank AG ожидает штрафов, судебных исков и иных мер в отношении компании и высшего руководства со стороны регуляторов США и Великобритании в связи с расследованием дела о потенциальном отмывании средств российских клиентов на сумму до $20 млрд, пишет газета The Guardian, ссылаясь на попавший в распоряжение издания внутренний отчет банка.

Как следует из отчета, руководство банка опасается, что скандал может привести к существенным дисциплинарным взысканиям со стороны регуляторов, потере доверия инвесторов, а также нанести ущерб репутации бренда и способствовать оттоку клиентов, отмечают источники.

Регуляторы подозревают Deutsche Bank в участии в схеме по отмыванию средств российскими гражданами и их выводу в США и ЕС в период с 2010 по 2014 год через сеть банков-корреспондентов, в которую входили банки Молдавии и Латвии. В ходе внутреннего расследования были выявлены свыше 2,5 тыс. подозрительных юридических лиц, ответственных за совершение почти 700 тыс. операций.

Как сообщалось, в январе 2017 года банк был оштрафован в США на $425 млн за схему "зеркальных сделок" с российскими акциями. В результате этих операций в 2011-2015 годах из России были выведены около $10 млрд. Британские власти оштрафовали банк по тому же делу на 163 млн фунтов ($213 млн) - этот штраф стал рекордным в истории Управления по контролю за соблюдением норм поведения на финансовых рынках (Financial Conduct Authority, FCA).

Также Deutsche Bank может быть замешан в крупнейшем банковском скандале с участием Danske Bank, который обвиняется в обработке подозрительных транзакций на миллиарды долларов через эстонское подразделение.

Акции Deutsche Bank дорожают на 1,4% в ходе торгов в среду. С начала года капитализация банка увеличилась на 13%, до 15,81 млрд евро.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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