Москва. 1 ноября. ИНТЕРФАКС - Сделка по продаже бизнесмену Виталию Юсуфову, сыну экс-министра энергетики РФ Игоря Юсуфова, дорогостоящей недвижимости в Силиконовой долине стала предметом внутренних разногласий в Deutsche Bank, пишет Wall Street Journal.

Речь идет об участке в Менло-парке, где в начале 1950-х годов был построен офисный комплекс для Sunset Magazine. В 2016 году подразделение DB по управлению активами (DWS) приобрело этот актив в интересах своих клиентов, а в 2017 году, на фоне роста цен на недвижимость в Силиконовой долине, выставило на продажу. Весной 2018 года компания Юсуфова-младшего, зарегистрированная в Делавэре, предложила за объект $72 млн. У DWS было обязательство перед клиентами удовлетворить максимальную заявку, но вопросы возникли у комплаенса DB: Виталий Юсуфов был отнесен к "политически значимым лицам" (politically exposed person, PEP), что потребовало дополнительного анализа предстоящей сделки, пишет WSJ.

Сомнения в целесообразности одобрения сделки, в частности, высказывал менеджер, ответственный за противодействие отмыванию денег в США, отмечает издание. В итоге вопрос решено было вынести на уровень американского комитета DB по репутационным рискам. Тот утверждать сделку отказался, сославшись на политический климат, опасность новых антироссийских санкций и риски для банка. Команда, отвечающая за сделки с недвижимостью, оспорила этот вердикт, и в итоге спор решался в ходе конференс-колла с участием целой группы топ-менеджеров DB во Франкфурте и Лондоне. Участники обсуждения пришли к выводу, что риски, которые несет сделка, недостаточны для того, чтобы ее заблокировать, отметив, что Юсуфов не находится под санкциями.

Недавно DB уведомил американских регуляторов о прошлогодней сделке, говорят источники WSJ. При этом газета не упоминает о каких-либо претензиях к банку или официальных расследованиях транзакции с компанией Юсуфова.

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