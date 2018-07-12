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Этот контент был опубликован 12 июля 2018 г. 7:25 12.07.2018 - 07:25

Вашингтон. 12 июля. ИНТЕРФАКС - Методика рейтинга Doing Business, который оценивает условия ведения бизнеса в странах мира, не подергалась манипулированию в политических целях, показал проведенный Всемирным банком внешний аудит.

"Опасения, что сотрудники Всемирного банка использовали корректировки в методологии для искажения показателей Doing Business в отношении отдельных стран или влияния на внутриполитические процессы в этих странах, не нашли никаких подтверждений. В то же время частые изменения методологии снижают ценность показателей для исследователей, политикой и медиа", - говорится в заключении.

Всемирный банк внимательно изучит рекомендации аудиторов и предпримет необходимые шаги для улучшения ситуации, говорится в заявлении международной организации.

Поводом для проверки рейтинга, который служит ориентиром для правительств многих стран, стали заявления бывшего главного экономиста Всемирного банка Пола Роумера. Он заявил в январе The Wall Street Journal, что считает необходимым пересчитать показатели стран в Doing Business как минимум за период последних 4 лет, чтобы исключить влияние изменений в методике рейтинга, которые, по его оценке, могли быть мотивированы политическими предпочтениями.

Экономист принес личные извинения Чили, показатели которой в рейтинге из-за изменений в методологии менялись с 2006 г. особенно сильно - с 25-го до 57-го места.

Позиции страны по ряду критериев упали на десятки позиций, причем в период президента-социалиста Мишель Бачелет. Составлением рейтинга в этот период руководил бывший профессор Чилийского университета Аугусто Лопес-Кларос.

Всемирный банк настаивал, что все изменения в рейтинге детально обсуждались с участием отдельных стран, академического сообщества, практиков, сотрудников банка и что ко всем анализируемым странам применяется одинаковый подход.

П.Роумер был назначен на должность главного экономиста Всемирного банка в 2016 г. и покинул этот пост в начале 2018 г.

В прошлом году Россия заняла в Doing Business 35-е место против 40-го в 2016 г., всего шесть лет назад Россия занимала 120-е место.

Авторы рейтинга в последние годы постоянно пересчитывали его задним числом. Из-за этого, например, в 2016 г. Россия формально поднялась с 51-го места на 40-е, но после пересчета "старая" позиция РФ оказалась 36-й (и, соответственно, новый результат можно было считать как регрессом, так и продвижением вперед).

Доклад Doing Business публикуется уже 15 лет. Авторы исследования ранжируют 190 стран по 10 критериям регулирования предпринимательской деятельности: затраты времени и денежных средств на создание нового бизнеса, получение разрешений на строительство, доступ к электроэнергетической инфраструктуре, регистрация прав собственности, получение кредитов, защита прав миноритарных инвесторов, уплата налогов, осуществление международной торговли, обеспечение исполнения договоров, процедуры банкротства. Несколько лет назад методологию рейтинга Doing Business критиковал Китай.

Аа аш ав*

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