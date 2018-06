Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Нью-Йорк. 8 июня. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы продемонстрировали разнонаправленные изменения в четверг в ожидании встречи "Группы семи" на уровне глав государств и правительств.

Dow Jones Industrial Average завершил сессию в плюсе благодаря повышению стоимости акций McDonald's Corp. на 4,4%, Chevron Corp. - на 2,9% и Procter & Gamble Co. - на 1,9%.

При этом Standard & Poor's 500 и Nasdaq Composite снизились по итогам торгов из-за падения в технологическом секторе.

Вместе с тем цены US Treasuries, вяло снижавшиеся в начале сессии, перешли к росту, и доходность 10-летних гособлигаций США опустилась на 6 базисных пунктов, до 2,909%.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 1 тыс. с пересмотренных 223 тыс. на предыдущей неделе и составило 222 тыс., объявило в четверг министерство труда США.

Эксперты в среднем ожидали уменьшения показателя на 1 тыс. с ранее объявленного уровня в 221 тыс., до 220 тыс.

Показатель остается на крайне низком уровне: его значение ниже 300 тыс. говорит об активном росте рынка труда.

Как пишет The Washington Post, президент США Дональд Трамп не слишком хочет лететь в Канаду в пятницу и участвовать в саммите G7, поскольку считает, что это мероприятие излишне отвлечет его и членов его администрации от подготовки к встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном. По данным источников издания, Д.Трамп также недоволен позицией премьер-министра Канады Джастина Трюдо в ходе двусторонних переговоров о внешней торговле.

В четверг Д.Трамп провел переговоры с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в Белом доме и обсудил с ним предстоящую встречу с северокорейским лидером.

Акции ведущих технологических компаний резко подешевели: Facebook - на 1,7%, Microsoft - на 1,6%, Alphabet Inc. (Google) - на 1,1%, Intel Corp. - на 2%.

Цена бумаг ритейлера Five Below Inc. подскочила на 21,7% благодаря превысившей прогнозы квартальной отчетности.

Курс акций Johnson & Johnson повысился на 0,4% после того, как Fortive объявила о покупке одного из подразделений компании, Advance Sterilization Products, за $2,7 млрд. Рыночная стоимость Fortive выросла на 4%.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам сессии 7 июня поднялся на 95,02 пункта (0,38%) - до 25241,41 пункта.

Standard & Poor's 500 опустился на 1,98 пункта (0,07%) - до 2770,37 пункта.

Nasdaq Composite снизился на 54,17 пункта (0,70%) и составил 7635,07 пункта.

