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Этот контент был опубликован 9 июня 2018 г. 8:36 09.06.2018 - 08:36

Нью-Йорк. 9 июня. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы выросли в пятницу и по итогам недели. Рынок акций США вышел в плюс во второй половине торгов, несмотря на слабое начало, последовавшее за резким снижением в Азии и разнонаправленными изменениями в Европе.

Dow Jones Industrial Average завершил в "зеленой зоне" третью сессию подряд, достигнув максимума с марта, а его подъем по итогам торговой недели составил 2,8% и также был самым значительным с марта. S&P 500 прибавил за неделю 1,6%, Nasdaq - 1,2%.

Доллар и иена подорожали в пятницу, поскольку трейдеры отдавали предпочтение валютам "тихой гавани" из-за возобновившихся опасений, связанных с мировой торговлей. При этом долларовый индекс ICE снизился впервые с конца марта, потеряв за пять сессий около 0,4%.

В пятницу в канадском Квебеке стартовал двухдневный саммит G7, перед началом которого и в первые часы напряженность между США и остальными участниками встречи лишь нарастала. Главными вопросами, из-за которых возникли противоречия, стали международная торговля, ядерная сделка с Ираном и Парижское соглашение по климату.

Так, накануне президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что "шесть стран без США вместе представляют собой больший рынок, чем США", и предупредил, что без серьезных уступок со стороны США не станет подписывать традиционное совместное заявление "Группы семи".

В ответ президент США Дональд Трамп раскритиковал ЕС и Канаду за создание "торговых барьеров против США", что является "нечестным по отношению к американским фермерам, работникам и компаниям". Ожидается, что Д.Трамп покинет Канаду за несколько часов до завершения саммита из-за запланированной встречи с главой КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре.

Акции Apple Inc. подешевели на 0,9% на сообщении издания Nikkei Asian Review о том, что объем заказов Apple на сборку новых iPhone, которые компания, как ожидается, представит в сентябре, будет на 20% ниже, чем годом ранее.

Ранее издание сообщало, что в сентябре текущего года Apple планирует представить три новые модели iPhone, две из которых будут оснащены дорогостоящими дисплеями с технологией органических светодиодов (OLED), как в случае iPhone X. Еще одна новая модель, как ожидается, будет оснащена более экономичным LCD-дисплеем, используемым в линейке iPhone 8.

Цена акций производителя микрочипов Broadcom уменьшилась на 2,5% после публикации отчетности после закрытия рынка накануне.

Между тем котировки бумаг стартапа DocuSign, разрабатывающего технологии электронной подписи и управления цифровыми транзакциями, повысились на 3,5% благодаря сильным квартальным финпоказателям.

Капитализация Verizon Communications Inc., второго по величине в США оператора телефонной связи, поднялась на 0,4%. Компания объявила о назначении директора по технологиям Ханса Вестберга новым CEO компании. На этом посту он сменит уходящего на пенсию Лоуэлла Макадама, возглавляющего Verizon с 2011 года.

ADR Deutsche Bank в Нью-Йорке подешевели на 2,3% на сообщениях в СМИ о том, что крупнейший банк Германии изучает возможность слияния с главным конкурентом на внутреннем рынке - Commerzbank AG.

Индекс Dow Jones Industrial Average 8 июня повысился на 75,12 пункта (0,30%) и составил 25316,53 пункта.

Standard & Poor's 500 поднялся на 8,66 пункта (0,31%) - до 2779,03 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 10,44 пункта (0,14%) и составил 7645,51 пункта.

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