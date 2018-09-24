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Этот контент был опубликован 24 сентября 2018 г. 8:16 24.09.2018 - 08:16

Нью-Йорк. 24 сентября. ИНТЕРФАКС - Американский фондовый рынок завершил торги в пятницу без единой динамики, Dow Jones Industrial Average обновил исторический максимум по итогам сессии, Nasdaq Composite и Standard & Poor's 500 снизились из-за возобновившихся опасений инвесторов относительно технологического сектора.

По итогам прошлой недели Dow Jones прибавил 2,3%, что стало максимальным приростом с июля, S&P 500 поднялся на 0,9%, а Nasdaq снизился 0,3%.

Многие участники рынка по-прежнему опасаются, что напряженность в торговых отношениях США и Китая может отрицательно сказаться на состоянии экономики и результатах компаний.

Доходность 10-летних US Treasuries стабилизировалась в пятницу, внимание трейдеров смещается в сторону заседания Федеральной резервной системы, которое пройдет на этой неделе. Рынки ждут от Федрезерва в сентябре еще одного повышения базовой процентной ставки.

Индикатор технологических компаний в рамках S&P 500 опустился на 0,5%, продемонстрировав самое значительное падение среди 11 отраслевых индексов. Стоимость акций Twitter Inc. упала на 4,5%, Facebook - на 1,9%, Alphabet (материнской компании Google) - на 1,8%.

Курс ценных бумаг Micron Technology Inc. опустился на 2,9% на торгах в Нью-Йорке из-за слабого прогноза финансовых результатов на фоне дефицита наиболее производительных микросхем Intel.

Котировки акций Adobe Systems Inc. упали на 2,1% после объявления о покупке софтверной компании Marketo за $4,75 млрд.

Бумаги Medtronic подорожали на 0,4% на новостях о сделке с производителем медтехники Mazor Robotics на $1,6 млрд. Цена акций Mazor подскочила на 10,2%.

Рыночная стоимость инвесткомпании Blackstone увеличилась на 4,5%. Blackstone рассматривает изменение корпоративной структуры на фоне благоприятной реакции рынка на аналогичные действия других компаний сектора.

Цена бумаг фармкомпании GTx Inc. рухнула на 92,3% после провала 2-го этапа клинического испытания нового препарата.

Индекс Dow Jones Industrial Average к концу сессии 21 сентября поднялся на 86,52 пункта (0,329%) - до 26743,5 пункта.

Standard & Poor's 500 опустился на 1,08 пункта (0,04%) - до 2929,67 пункта.

Nasdaq Composite упал на 41,28 пункта (0,51%) и составил 7986,96 пункта.

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