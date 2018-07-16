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Этот контент был опубликован 16 июля 2018 г. 7:13 16.07.2018 - 07:13

Нью-Йорк. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Американский фондовый рынок завершил неделю на позитивной ноте, несмотря на снижение котировок акций банков после публикации квартальной отчетности.

Значение Dow Jones Industrial Average в пятницу превысило отметку в 25000 пунктов впервые примерно за месяц, а Standard & Poor's 500 преодолел 2800 пунктов в первый раз с 1 февраля, по данным FactSet. При этом Nasdaq Composite обновил исторический максимум.

По итогам всей минувшей недели индексы увеличились соответственно на 2,3%, 1,5% и 1,8%.

В число лидеров повышения капитализации среди компаний из расчета S&P 500 в пятницу вошли Starbucks Corp. (+2,7%) и American Airlines Group Inc. (+2,2%).

Наиболее существенно среди компаний из Dow Jones поднялась стоимость Walgreens Boots Alliance Inc. (+2%), United Technologies Corp. (+1,7%) и Walt Disney Co. (+1,6%).

Внимание инвесторов перешло с вопросов, касающихся внешней торговли, на финансовую отчетность компаний по итогам второго квартала, отмечает MarketWatch. Сезон публикации начался: в пятницу обнародовали свои результаты три ведущих банка страны.

"Мы достаточно позитивно относимся к рынку в целом; 20%-ный рост прибыли, который мы ожидаем в этом квартале, должен стать фундаментальной поддержкой для акций. Но хотя финансовые показатели имеют хорошие перспективы, пятничные результаты были неоднозначными", - полагает глобальный рыночный аналитик Ameriprise Financial Энтони Саглимбене.

Цена акций Wells Fargo & Co. снизилась по итогам торгов на 1,2%. Лидер американского рынка ипотечного кредитования сократил чистую прибыль и выручку в минувшем квартале, причем оба показателя оказались хуже прогнозов.

Отчетность Citigroup Inc. оказалась противоречивой - прибыль превысила прогнозы аналитиков, в то время как выручка оказалась меньше ожиданий. Акции банка подешевели на 2,2%.

Рыночная стоимость JPMorgan Chase & Co. опустилась на 0,5%, хотя крупнейший в США банк по капитализации и объему активов увеличил прибыль и выручку в апреле-июне больше ожиданий Уолл-стрит. Однако сокращение объемов ипотечного кредитования негативно сказалось на результатах потребительского бизнеса банка, что огорчило инвесторов.

Котировки акций Johnson & Johnson снизились на 1,4%. Крупнейший мировой производитель медицинских товаров, согласно решению суда, должен выплатить $4,69 млрд по иску, который был подан от лица 22 женщин, утверждающих, что они заболели раком в результате использования производимой компанией детской присыпки.

Бумаги AT&T подешевели на 1,7% на новости о том, что министерство юстиции США подало апелляцию на судебное решение, позволившее телекоммуникационной корпорации закрыть сделку по покупке медиа-компании Time Warner в прошлом месяце.

Индекс Dow Jones Industrial Average в пятницу увеличился на 94,52 пункта (0,38%) - до 25019,41 пункта.

Standard & Poor's 500 за день поднялся на 3,02 пункта (0,11%), составив 2801,31 пункта.

Значение Nasdaq Composite по итогам торгов выросло на 2,06 пункта (0,03%) - до 7825,98 пункта.

Служба финансово-экономической информации

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